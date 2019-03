ZDF-Programmhinweis

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Donnerstag, 21. März 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Christopher von Deylen, MusikerAzubis verzweifelt gesucht - Dem Handwerk fehlt der NachwuchsHähnchen in Parmesan-Kräuterpanade - Leckeres Rezept von ChefkochRoßmeierBrustkrebs bei Männern - Wie man die Erkrankung erkenntDonnerstag, 21. März 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernoltePolizeikontrollen in Vorpommern - Weniger GrenzkriminalitätTravestiekünstler in Magdeburg - Dorfdiva Ottilie S.Expedition Deutschland: Hamburg - Das Kaninchen-HotelDonnerstag, 21. März 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagDer Traum vom Auswandern - Deutsche Kaffeeröster in Costa RicaDonnerstag, 21. März 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissYoga mit Maximilian Grill - Mit dem Schauspieler in BerlinTalentierter Promi-Nachwuchs - Die begabten Kinder der StarsDonnerstag, 21. März 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: EU im Überlebenskampf - und Deutschland schaut zu?Gäste:Heiko Maas, SPD, BundesaußenministerSabine Thillaye, "En Marche", Abgeordnete der NationalversammlungGregory William "Greg" Hands, Tory, Abgeordneter im britischenParlamentUlrich Wickert, Journalist und AutorPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell