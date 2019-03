ZDF-Programmhinweis

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Donnerstag, 14. März 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Ronja von Wurmb-Seibel, JournalistinNiklas Schenck, DokumentarfilmerBerufsunfähigkeit - Tipps für passende VersicherungenTrendige Zimmerpflanzen - Alternativen zu Kaktus und PalmeWände streichen mit System - Nützliche Geräte für MalerarbeitenDonnerstag, 14. März 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Brexit-Poker - Schrecken ohne Ende?Gäste:Alexander Graf Lambsdorff, FDP, Stellv. FraktionsvorsitzenderAnne McElvoy, Britische Journalistin, u.a. BBCSusanne Schmidt, Volkswirtin, FinanzjournalistinDietrich von Gruben, Unternehmer, DEBA Badsysteme GmbHDerek Scally, "Irish Times"-Korrespondent in BerlinGroßbritanniens Gezerre um den EU-Austritt wird immer skurriler - ein"harter Brexit" immer wahrscheinlicher. Vorbereitungen für diesen"Tag X" werden in Brüssel, London und in vielen deutschen Unternehmenbereits getroffen.Was könnte eine Verschiebung an dieser verfahrenen Situation nochändern? Wird die EU weitere Zugeständnisse machen? Wer hat mehr zuverlieren - die Briten oder Europa?