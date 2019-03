ZDF-Programmhinweis

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Sonntag, 10. März 2019, 9.03 UhrsonntagsJüdisches Leben in DeutschlandModeration: Andrea BallschuhWas bedeutet jüdisch sein in Deutschland heute? Die Sendung fragtnach dem Lebensgefühl und den Erfahrungen ganz unterschiedlicherJüdinnen und Juden in Deutschland.Für die Mehrheit in Deutschland gilt: Sie wollen hier leben undbleiben! Und besonders die Jungen, die in dritter Generation hierleben, sowie die "Zugezogenen" suchen nach einer neuen jüdischenIdentität jenseits der Themen Shoa, Israel und Antisemitismus.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell