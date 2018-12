ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisMittwoch, 16. Januar 2019, 22:45 UhrZDFzoom: Globuli und guter GlaubeHomöopathie auf dem PrüfstandFilm von Oliver MatthesRund die Hälfte aller Deutschen hat laut einer Umfrage bereitsHomöopathie ausprobiert. Auch Ärzte und Krankenhäuser setzen aufGlobuli, ergänzend oder alternativ zur Schulmedizin. Obwohl ihreWirksamkeit umstritten ist, greifen immer mehr Patienten zu denGlobuli. Laut IQVIA ist der Jahresabsatz homöopathischer Arzneien vonrund 46 Millionen Packungen im Jahr 2012 auf 53 Millionen Packungenim Jahr 2017 gestiegen.Nach wie vor fehlt der wissenschaftliche Beweis, wie und ob sieüberhaupt wirken. "Wer heilt, hat recht", ist ein häufiges Argumentder Befürworter der Homöopathie und anderer alternativerHeilverfahren. Und trotz ausstehenden Wirksamkeitsnachweises werdendie Globuli oftmals von den Krankenkassen erstattet. "ZDFzoom" fragt:Warum gelten in Deutschland für die Homöopathie besondere Regeln?Die gesetzlichen Krankenkassen dürfen seit 2011 homöopathischeArzneien als freiwillige Satzungsleistung bezahlen, und die meistentun dies auch. Der Grund: die hohe Nachfrage und der Wettbewerb derKassen untereinander. Günther Jonitz, Präsident der BerlinerÄrztekammer, ist einer der wenigen Vertreter der Ärzteschaft, die dieSonderbehandlung der Homöopathie offen kritisieren: "Es gibt auf dieHomöopathie eine enorme Nachfrage seitens der Patientinnen undPatienten, und das zieht sich durch auch bis in allerhöchstepolitische Kreise, in denen hoher Druck aufgebaut wird, an dieserPseudomedizin als solcher festzuhalten."Josef Hecken, der Präsident des Gemeinsamen Bundesausschusses, gehtnoch weiter: Er fordert, "dass Krankenkassen verboten wird, alsSatzungsleistung Dinge zu bezahlen, deren Evidenz nicht nachgewiesenist". Kritiker wie Edzard Ernst, der als junger Arzt selbsthomöopathisch behandelte, wenden ein, es sei allein derPlacebo-Effekt, der Heilungsprozesse mit eigentlich unwirksamenMedikamenten befördere.Dennoch verschreiben rund 5500 Ärzte in Deutschland Globuli,ergänzend, aber auch alternativ zur Schulmedizin. Grundlage dafür isteine Zusatz-Weiterbildung, die 1937 von den Ärztekammern mit derdamaligen Berufsordnung eingeführt wurde. Die Bundesärztekammerbegründet diese Weiterbildung heute mit "Gründen derPatientensicherheit". Nur der Arzt - so das Argument - verfüge überdie Kompetenzen, auch die Grenzen alternativmedizinischer Verfahrenzu erkennen. Dass die Patientensicherheit nicht immer gewährleistetist, wenn Ärzte bei schweren Erkrankungen ausschließlich auf Globulivertrauen, zeigen die Recherchen von "ZDFzoom"-Reporter OliverMatthes.Unterm Strich bleibt jedoch festzuhalten: Viele Patienten wollenGlobuli, mit oder ohne Evidenz, weil sie sich von homöopathischenÄrzten ernst genommen fühlen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell