ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 27. November 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Hannes Jaenicke, SchauspielerKrampfadern behandeln - Alternativen zum "Stripping"Hefekuchen "Babka" - Eine Leckerei von Cynthia BarcomiVor dem BVB-Urteil - Prozess um den BombenanschlagDienstag, 27. November 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteUrteil im Würth-Prozess - Industriellensohn entführtExpedition Schorssow - Land-Idylle und harte ArbeitRestaurant "Kanaan" in Berlin - Ein Teller HeimatDienstag, 27. November 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldMarie macht Mode in Paris - Deutsche Designerin mit eigenem LabelDienstag, 27. November 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMatthias Schweighöfer im Kino - Premiere in Berlin: "100 Dinge"Michael Michalsky über Style - Der Designer im GesprächMichael Douglas und das Alter - Humorvolles Interview zum neuen FilmDienstag, 27. November 2018, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtDeutschland auf dem Trockenen - Wie der Klimawandel unser Land trifftDer Sommer ist längst vorbei, doch die Dürre ist noch nicht beendet -es regnet nach wie vor zu wenig. Der anhaltend niedrige Wasserstandvon Talsperren und Flüssen bleibt nicht ohne Folgen: Auf dem Rheinbeispielsweise fahren Frachtschiffe derzeit nur mit einem Drittel derLadung. Dadurch fehlt es vielerorts an Nachschub. Kraftwerken gehtdie Kohle aus, Tankstellen müssen Sprit aus der nationalen Ölreserveverkaufen oder sogar schließen. Die Preise steigen.Hinter der Trockenheit in Deutschland oder den katastrophalenÜberschwemmungen in Frankreich und Italien vermuten Wissenschaftlereine gemeinsame Ursache: der aufgrund der Erderwärmung schwächerwerdende Jetstream. Er trägt entscheidend zu Wetterwechseln in derAtmosphäre bei. Nun aber hängen Hoch- und Tiefdruckgebiete häufigerfest, Sonne und Regen verteilen sich nicht mehr gleichmäßig übersLand: Ein Landstrich bekommt die Sonne ab, der andere den Regen.Worauf muss Deutschland sich in Zukunft einstellen? Dürre oderFlutkatastrophen - "Frontal 21" über Klimawandel und die bittereErkenntnis, dass beides häufiger werden könnte.Die "Bienenkiller" - Neue Gifte auf dem AckerKaum sind die auch als "Bienenkiller" bekanntenSchädlingsbekämpfungsmittel auf deutschen Äckern verboten, sollen siedurch andere Insektengifte ersetzt werden. Das wollen jedenfalls dieEU-Kommission und die Bundesrepublik Deutschland. Sulfoxaflor heißtder neue Wirkstoff, der bereits in geringen Mengen Insekten tötenoder ihr Nervensystem schädigen kann.Erst im Frühjahr dieses Jahres hatte die Europäische Union dreiWirkstoffe aus der Gruppe der sogenannten Neonicotinoide europaweitverboten. Denn die als bienenschädlich geltenden Pestizide tötennicht nur ungeliebte Schädlinge wie Blattläuse, sondern auchnützliche Insekten wie Bienen und Hummeln: Sie schwächen ihrImmunsystem, stören ihre Orientierung und beeinträchtigen dieFortpflanzung. Das Verbot gilt allerdings nur für dieFreilandnutzung, in Gewächshäusern dürfen die umstrittenen"Bienenkiller" weiter eingesetzt werden. Ganz anders im NachbarlandFrankreich, dort hat ein Gericht der Klage französischerUmweltschützer stattgegeben und die Insektengifte Neonicotinoidekomplett verboten. Damit geht das Land weiter als die EuropäischeUnion und Deutschland.Doch auch für den Wirkstoff Sulfoxaflor haben Wissenschaftler derRoyal Holloway Universität London nachgewiesen, dass er dieFortpflanzungsfähigkeit von Hummeln stark verringert. Einamerikanischer Hersteller bewirbt allerdings bereits kräftig eineneue Wunderwaffe, die auf Sulfoxaflor basiert. Zwar ist sie inDeutschland noch nicht zugelassen, Umweltschützer befürchtenallerdings die Einführung eines neuen Pestizidwirkstoffes durch dieHintertür. Das Umweltinstitut München hatte versucht, bei derEU-Kommission Einsicht in alle erforderlichen Studien zu erlangen,die im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren für Sulfoxaflorerstellt wurden, bekam aber nur eine in weiten Teilen geschwärzteZusammenfassung zu sehen. Brüssel argumentiert mit geistigem Eigentumund wirtschaftlichen Interessen des US-Unternehmens.Trotzdem will die Bundesregierung schon bald die Anwendung desWirkstoffes zulassen. Aber auch das zuständige Bundesamt fürVerbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) verweigert denMünchner Umweltschützern Auskunft über die Zulassung neuer Pestizide.Schon die Information, ob überhaupt ein Zulassungsantrag gestelltwurde oder nicht, ist aus Sicht des BVL ein Geschäftsgeheimnis derFirmen, die die Mittel herstellen. Dabei hatte die verantwortlicheBundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, eigentlich mehrTransparenz, weniger Pestizide und besseren Bienenschutz versprochen."Frontal 21" über neue Gifte auf dem Acker, die nützliche Insektengefährden.Weiteres Thema:Wie sozial ist Friedrich Merz? - Der Kandidat