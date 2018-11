ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 22. November 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Jochen Breyer (5.30 Uhr bis 7.00 Uhr)Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 Uhr bis 9.00 Uhr)Berater-Affäre: McKinsey war da - Ausschuss lädt von der Leyen vorOrganspende: Ist kein Nein ein Ja? - Streit um WiderspruchslösungMigrationspakt: Was die UN will - Und wer den Pakt nichtunterzeichnetCherno Jobatey trifft Lars Klingbeil - Unterwegs mit demSPD-GeneralsekretärHandel im Wandel: Katalog adé? - Otto wird digital, Amazon analogService: Geldanlagen mit Risiken - Worüber Banken aufklären müssenDonnerstag, 22. November 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Howard Carpendale, SängerBlack Friday - Lohnt die Schnäppchenjagd?Schokolade im Test - Stiftung Warentest hat verkostetFlussbarsch mit Gemüseragout - Eine Köstlichkeit von Armin RoßmeierDonnerstag, 22. November 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinAnwohner müssen für Straße zahlen - Sanierung kostet ZehntausendeUnterwegs mit Brückenprüfern - Arbeiten in luftiger HöheExpedition Meinerzhagen - Verliebt in KüheDonnerstag, 22.November 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagTigerbabys dürfen erstmals ins Freie - Berliner Tierpark sucht nochNamenDonnerstag, 22. November 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Mit schlechtem Beispiel voran - Zerbricht Europa am Brexit?Gäste:Katarina Barley, Justizministerin, SPD-Spitzenkandidatin EuropawahlEdmund Stoiber, CSU, Ehrenvorsitzender der CSUAndreas Rödder, HistorikerAnne McElvoy, Britische JournalistinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell