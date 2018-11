ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 20. November 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Klaus Eberhartinger, EAV-SängerItalien gegen EU - Streit um den HaushaltsplanReisen mit Behinderung - Eine besondere HerausforderungVolkskrankheit Fettleber - Millionen Menschen sind betroffenDienstag, 20. November 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinStadt verschläft Straßensanierung - Jetzt sollen Anwohner zahlenWie gut funktioniert Integration? - Deutsche und Türken in StuttgartExpedition Lebach - Neue Heimat für syrische FamilieDienstag, 20.November 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldDeutsche Vulkanologin auf dem Vesuv - Yvonne mag es gern heißDienstag, 20. November 2018, 23.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtQualvolle Tiertransporte - Das Leiden der RinderMillionen Tiere werden jedes Jahr quer durch Europa transportiert,bis nach Nordafrika und in den Nahen Osten. Hauptabnehmer fürdeutsche und EU-Rinder sind seit Jahren Drittländer wie der Libanon,Libyen und Ägypten, aber auch die Türkei. 2018 hat das LandImportgenehmigungen für eine halbe Million Rinder aus derEuropäischen Union erteilt.Die Tiertransporte sind ein profitables wie martialisches Geschäft,denn die Zölle für Fleisch sind wesentlich höher als die fürLebendtiere. Dafür sind die Rinder oft tage- oder wochenlangeingepfercht auf Lastwagen und Schiffen unterwegs oder müssen beiviel zu großer Hitze ohne Wasser an den Grenzübergängen ausharren.Schon kleine Kälber werden über 3000 Kilometer weit transportiert. AmZiel angekommen, erwartet die Tiere ein qualvolles Ende in denSchlachthöfen der Drittländer.Tierschützer schlagen Alarm: Niemand schert sich mehr um die Gesetze,sobald unsere Tiere die EU verlassen, so ihre Beobachtungen. Sieberichten beispielsweise von verdursteten Rindern am türkischenGrenzübergang, von einer unsäglichen Quälerei auf alten Viehfrachternund nach der Ankunft im Nahen Osten und Nordafrika.Dass bei Tiertransporten über weite Strecken EU-Standards häufignicht eingehalten werden, zeigte im November 2017 bereits dieZDF-Sendung "Geheimsache Tiertransport" und brachte die Missständeerneut in das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit. Inzwischenhat auch die Politik Handlungsbedarf erkannt.Abgeordnete des Europäischen Parlamentes aus Deutschland, Österreichund den Niederlanden hatten sich im Juli 2018 vor Ort ein Bild vonTiertransporten gemacht und Verstöße gegen die EU-Richtlinie zumTiertransport dokumentiert. Ihre Recherchen werden sie jetzt derEuropäischen Kommission in Brüssel vorstellen und ein Stopp vonExporten in Drittländer fordern.Auch der Europäische Gerichtshof vertritt die Ansicht, dass diegeltende EU-Tiertransport-Verordnung bis zum Zielort eingehaltenwerden muss, selbst wenn dieser außerhalb der EU liegt.In Deutschland hatte der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaftdes Bundestags im Juni 2018 Experten zum Thema Tiertransporte inLänder außerhalb der EU befragt. Anlass waren Anträge der Fraktionenvon FDP und Grünen. Diese forderten schärfere Kontrollen vonLebendtiertransporten in Drittländer und, im Antrag der Grünen, einenStopp der Transporte, sollte dies nicht möglich sein. Obwohl sichalle Sachverständigen dafür aussprachen, Tiertransporte inDrittländer stärker zu kontrollieren, lehnte Ende September 2018 derAgrarausschuss des Bundestages mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD undAfD die beiden Anträge ab."Frontal 21" über qualvolle Lebendtiertransporte und das Zögern derPolitik, konsequent dagegen vorzugehen.Wenn der Staat baut - Planlos und teuerWenn der Staat baut, wird es oft teuer. Dramatische Kostenexplosionenscheinen normal. Die bekanntesten Problembaustellen in Deutschland:Stuttgart 21, die Elbphilharmonie und der Berliner Flughafen BER.Laut einer Studie der Hertie School of Governance wurden die Kostenbei 119 der seit 1960 fertiggestellten staatlichen deutschenGroßprojekte um durchschnittlich 73 Prozent überschritten. Bei ganzteuren Vorhaben, mit Gesamtetats höher als 500 Millionen Euro, gab esim Schnitt sogar eine Kostenverdoppelung.Auch die Rechnungshöfe des Bundes und der Länder haben das Problemerkannt. In einem gemeinsamen Bericht verlangen sie von deröffentlichen Hand die Einhaltung von Recht und Gesetz und fordern,dass man sich bei der Kostenermittlung nicht von politischenErwägungen beeinflussen lassen solle. Doch genau das ist allzu oftder Fall. Die Projekte werden nur vage geplant und unrealistischbillig gerechnet, um sie dann den Parlamenten zu verkaufen.Der Wettbewerb um die Auftragsvergabe, die sogenannte Ausschreibung,wird oft so gestaltet, dass die Kostenschwindelei am Anfang desProjektes möglichst nicht auffällt. Der billigste Bauunternehmererhält in der Regel den Zuschlag. Am Ende laufen die Kosten aus demRuder und die Steuerzahler sind die Leidtragenden. Dabei wärenKostenexplosionen und lästige Dauerbaustellen vermeidbar, wenn dieBauverwaltung von Anfang an kompetent und transparent planen undkalkulieren würde."Frontal 21" berichtet über öffentliche Großbaustellen und warum diePolitik bei den Kosten- und Zeitplanüberschreitungen eine große Rollespielt.Kinder kriegen für die Rente? - Die Ideen des Jens SpahnKinderlose sollen nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister JensSpahn mehr Geld in die Pflege- und Rentenversicherung einzahlen alsEltern. Spahn, der CDU-Vorsitzender werden will, hofft mit demVorschlag auf Stimmen aus dem sozialkonservativen Flügel der Partei.Doch der Vorschlag ist höchst umstritten. ProminenteSPD-Spitzenpolitiker wie Bundesfamilienministern Franziska Giffeyoder die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer lehnenes strikt ab, Kinderlose zu bestrafen.Forderungen, Kinderlose mehr zu belasten, sind nicht neu. Vielekinderlose Frauen macht das wütend. Kerstin Herrnkind hat ein Buchmit dem Titel "Vögeln fürs Vaterland? Nein danke!" geschrieben. IhrerAnsicht nach versuche Herr Spahn darüber hinwegzutäuschen, dass indiesem Land nur eine kleine Minderheit dafür verhaftet werde, dieRentenkasse zu füllen. "Abgeordnete wie Herr Spahn zahlen nicht indie Rentenkasse ein, Beamte zahlen auch nicht." Außerdem, so dieBuchautorin, plünderten Politiker die Rentenkasse permanent fürDinge, die eigentlich alle bezahlen müssten - wie zum Beispiel dieMütterrente.Die Kabarettistin Maren Kroymann kritisiert gegenüber "Frontal 21"das Frauenbild des Bundesgesundheitsministers: "Offensichtlich gibtes einen starken Bestrafungswunsch - gerade in konservativen Teilenunserer Gesellschaft - den Frauen gegenüber, wenn sie es wagen, ihreangeblich natürliche Bestimmung nicht auszuleben in Form derBenutzung ihrer Gebärmutter und des Kinderkriegens. Das ist einDenken, das zutiefst in ein anderes Jahrhundert gehört.""Frontal 21" über Kinderlose, die zu Sündenböcken einer verfehltenRentenpolitik gemacht werden.Die AfD und der Antisemitismus - Ein schwieriges VerhältnisZur Gedenkfeier am 80. Jahrestag der Reichspogromnacht versammeltensich am 9. November 2018 die wichtigsten Vertreter aus Politik undGesellschaft in einer Berliner Synagoge. Eingeladen hatte derZentralrat der Juden in Deutschland - und die AfD ausdrücklichausgeschlossen. Die Partei sei rassistisch und antisemitisch, warnenZentralrat und andere jüdische Verbände in einer gemeinsamenErklärung. Sie verweisen dabei auch auf AfD-Politiker wie WolfgangGedeon, der seit zwei Jahren dem baden-württembergischen Landtagangehört und immer wieder durch antisemitische Äußerungen auffällt.Die Alternative für Deutschland selbst bestreitet, antisemitisch zusein. Als Beleg führt sie die Vereinigung der "Juden in der AfD" an,die sich im Oktober 2018 gegründet hat. Im Fokus dieser neuenVereinigung steht vor allem der muslimische Antisemitismus vonFlüchtlingen, betonen die Gründungsmitglieder.Das Ganze sei ein Feigenblatt, eine Inszenierung, kritisiert HarrySchnabel vom Zentralrat der Juden. Antisemitismus im Alltag seiwieder salonfähig in Deutschland: "Die AfD hat sehr viel dazubeigetragen, dass vieles wieder gesagt werden kann, was bis vorKurzem noch unvorstellbar gewesen wäre.""Frontal 21" über das schwierige Verhältnis der AfD zumAntisemitismus.