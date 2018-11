ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 15. November 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Nina George, SchriftstellerinJean-Michel Jarre, MusikerKFZ-Versicherung wechseln - Am 30.11. endet die FristUnsinniges Energiesparen - Nicht jede Sparmaßnahme macht SinnBrückentage 2019 - Urlaubstage geschickt nutzenDonnerstag, 15. November 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteGrenzkontrollen in Bayern - Eine erste BilanzDie Dürre und das Trinkwasser - Die Talsperren werden langsam leerMehr Urlaub 2019 - Brückentage geschickt nutzenDonnerstag, 15. November 2018, 17.10hallo deutschlandModeration: Lissy IshagBlond nachgefragt: alte Wörter - Straßenumfrage: Wer kennt sie noch?Donnerstag, 15. November 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissJean-Michel Jarre in Paris - Jubiläum des "Equinoxe"-AlbumsLuise Bähr bei der Arbeit - Start der 10. Staffel "Bergretter"Donnerstag, 15. November 2018, 22.15 Uhrmaybrit illner spezialThema: Neustart ohne Merkel - Wer wird gewinnen und wer verlieren?Gäste:Franziska Giffey, SPD, BundesfamilienministerinPaul Ziemiak, CDU, Junge Union, Mitglied des CDU-BundesvorstandesKatrin Göring-Eckardt, B'90/Grüne, FraktionsvorsitzendeAlexander Gauland, AfD, Partei- und FraktionsvorsitzenderDirk Metz, KommunikationsberaterFrank Stauss, PolitikberaterGeorg Mascolo, JournalistMatthias Jung, WahlforscherParteien im Umbruch: Union und SPD laufen die Wähler davon - Grüneund AfD profitieren. Wird die große Koalition nur für die anhaltendeStreiterei abgestraft oder für die inhaltliche Ähnlichkeit von SPDund Union? Wie lange wird der Höhenflug der Grünen anhalten? Wird einneuer CDU-Vorsitzender den Erfolg der AfD stoppen? Wird dieAbschaffung von Hartz IV der Befreiungsschlag für die SPD? Oder istdie Zeit der Volksparteien vorbei?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell