ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 14. November 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Panagiota Petridou, ModeratorinBilanz Datenschutzverordnung - Seit sechs Monaten gilt neues GesetzEinbruchschutz - Tipps für ein sicheres HeimKartoffel-Gemüsesuppe - Eine Köstlichkeit von Armin RoßmeierMittwoch, 14. November 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteUmzugsfirmen im Check - Damit beim Umzug nichts kaputt gehtDioxin-Fund im Naturschutzgebiet - Wohl höchster Wert in HamburgLeidenschaft für Graffitis - Max Kosta hat Hobby zum Beruf gemachtMittwoch, 14. November 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissDieter Bohlen vorweihnachtlich - Weihnachtsmarkt auf Gut AiderbichlInterview mit Michael Bublé - Zurück mit neuem Album"Parfum" in ZDFneo - Neue Serie mit August DiehlMittwoch, 14. November 2018, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperRoms Machtkampf mit Brüssel - Der Pakt der PopulistenKalifornien in Flammen - Das verlorene ParadiesWie Peking die Muslime unterdrückt - Chinas geheime Lager"außendienst": Sofias Studentenstadt - Pauken, Partys, Plattenbau