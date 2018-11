ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Mittwoch, 5. Dezember 2018, 20.15 UhrDie schönsten Weihnachts-HitsSpendengala mit Carmen Nebel live aus MünchenCarmen Nebel präsentiert "Die schönsten Weihnachts-Hits" live ausMünchen. Auch in diesem Jahr unterstützen viele Prominente die großeShow-Gala zugunsten von "Misereor" und "Brot für die Welt".Rolando Villazón, Eloy de Jong, Isabel Varell, Maite Kelly, dieUS-amerikanische A-cappella-Gruppe Naturally 7, VoXXclub, Feuerherz,David Garrett und viele andere stimmen musikalisch auf dasbevorstehende Weihnachtsfest ein.Seit vielen Jahren unterstützt das ZDF die beiden christlichenHilfsorganisationen "Brot für die Welt" und "Misereor", und in diesemJahr wird es ein ganz besonderer vorweihnachtlicher Event. Denn dieseShow-Gala ist zugleich eine Jubiläumssendung. Seit 60 Jahren leisten"Brot für die Welt" und "Misereor" Hilfe zur Selbsthilfe in Afrika,Asien und Lateinamerika. Die Hilfsorganisationen bitten wieder umSpendengelder für ihre Projekte auf der ganzen Welt, um die Not derÄrmsten zu lindern.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell