ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 10. November 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichMein besonderes KindKinder mit Down-Syndrom werden häufig unterschätzt. Auch Blankaerlebt das viel zu oft. Dabei ist die junge Berlinerin zweisprachigaufgewachsen und hat eine Menge auf dem Kasten. Häufig stehen dieEltern bei der Geburt vor der Frage, wie die Zukunft mit einem Kindaussehen wird, das mit Down-Syndrom geboren wurde. Doch die Zweifelverlieren sich schnell. Auch die Eltern von Blanka und Dario sehen inihren Kindern etwas Besonderes.Hintergrundinfo: In den letzten Jahren wurde immer wieder diskutiert,ob die Krankenkassen die Kosten eines pränatalen Testes auf Trisomie21 übernehmen sollten. Alle Parteien des Bundestages, mit Ausnahmeder AfD, haben dazu ein Positionspapier entwickelt. Die Diskussionbeinhaltet auch die Frage nach einer ethischen Vertretbarkeit einersolchen Kostenübernahme. Es steht vor allem die Kritik staatlichgeförderter Selektion zur Diskussion.Samstag, 10. November 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringWie gefährlich ist der Wolf? - Frustrierte Schäfer, besorgte ElternWohin driftet Chemnitz - Stadt in Sachsen kommt nicht zur RuheBayern in Schwarz-Orange - Was CSU und freie Wähler versprechenHammer der Woche - Erschließung kostet Anwohner VermögenSamstag, 10. November 2018, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Dunja HayaliGast: Oliver Kahn, ZDF-Fußball-ExperteFußball-Bundesliga, 11. SpieltagTopspiel: Borussia Dortmund - Bayern MünchenHoffenheim - FC AugsburgWerder Bremen - Borussia MönchengladbachSC Freiburg - 1. FSV Mainz 051. FC Nürnberg - VfB StuttgartDüsseldorf - Hertha BSCHannover 96 - VfL Wolfsburg (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 13. Spieltag1. FC Köln - Dynamo DresdenFC St. Pauli - 1. FC HeidenheimErzgebirge Aue - Hamburger SVSonntag, 11. November 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhMenschen, die uns prägen: VäterVäter prägen ihre Kinder, aber ihre Rolle ist stark im Wandel. JederDritte nimmt Elternzeit und sieht das als persönlichen Gewinn. Einehälftige Aufteilung von Kindererziehung und -betreuung gilt alsmodern. Der Vater als familienferner Alleinverdiener - diese Rolleist nicht mehr selbstverständlich. Wie die des häuslichenPatriarchen, der er jahrhundertelang war.Wie sich Väter heute engagieren, was sie ausmacht und was passiert,wenn sie fehlen, das ist Thema in diesem "Familienschwerpunkt" von"sonntags".Sonntag, 11. November 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball-Bundesliga - Analyse des 11. SpieltagesFußball-Story - Aktuelle ReportageFußball: Premier League: FC Liverpool - FC FulhamRugby: WM-Qualifikation: Hongkong - Deutschland