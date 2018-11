ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 8. November 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Sebastian Ströbel, SchauspielerPflegenotstand - Mitarbeiter verzweifelt gesuchtSpitzkohl-Lasagne - Eine Spezialität von Armin RoßmeierInternet-Trend "Skibidi" - Gangnam-Style auf RussischDonnerstag, 8. November 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Babette von KienlinRentner erstickt bei Raubüberfall - Prozessauftakt gegen BandenchefDonnerstag, 8. November 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbJutta Speidel bei Gala in Hamburg - Auszeichnungen für starke FrauenNeues von Benno Fürmann - Mit dem Thriller "Intrigo" im KinoDonnerstag, 8. November 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Was folgt auf Merkel? - Neue Bündnisse, alte FrontenGäste:Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, Kandidatin für den CDU-BundesvorsitzKevin Kühnert, SPD, Bundesvorsitzender der JusosWolfgang Kubicki, FDP, stellvertretender ParteivorsitzenderJanine Wissler, Die Linke, stellvertretende ParteivorsitzendeMichael Spreng, PublizistAngela Merkel bestimmte 18 Jahre lang den Kurs der CDU. Jetzt soll esalles geben - nur kein "weiter so": zwölf Bewerber, dreiaussichtsreiche Kandidaten. Doch wofür stehen die drei? Wohin werdensie die Christdemokraten und damit vielleicht das ganze Land führen?Bei "maybrit illner" stellt sich erstmals Annegret Kramp-Karrenbauerder Diskussion.Kommt ein Politikwechsel? Gar die Rückkehr der alten Fronten undLager? Oder bleibt inhaltlich alles eine Variation von MerkelsPolitik?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell