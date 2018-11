ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 6. November 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Henriette Richter-Röhl, SchauspielerinFalsche Bankberatung - Ärger trotz BeratungsprotokollPflegeleichte Zimmerpflanzen - Easy GardeningEierauflauf - Eine Köstlichkeit von Armin RoßmeierDienstag, 6. November 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinMit einem Ex-Einbrecher auf Tour - Tipps zum Schutz der WohnungÜber diese Steine soll man stolpern - Terry Swartzberg hat sieerfundenExpedition Illingen - Landwirt in dritter GenerationDienstag, 6. November 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldAusgewandert nach Amsterdam - Theresa: Bayerin zwischen GrachtenDienstag, 6. November 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbKeira Knightley im Kino - Als Zuckerfee in "Der Nussknacker"Set-Besuch mit Jörg Schüttauf - Dreharbeiten für "Unterleuten"Promis in der Trend-Farbe Gelb - Mode-Thema für den HerbstDienstag, 6. November 2018, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtRisiko Shisha rauchen - Gefährlicher JugendtrendRauchen aus der Wasserpfeife - ein Trend, der auch in Deutschlandimmer beliebter wird. Ob allein oder mit Freunden, zu Hause oder inBars und Szene-Cafés, das leise Blubbern der Shishas ist vielerortsmittlerweile ganz selbstverständlich geworden.Vor allem Geschmack und Geruch der meist süßlich-fruchtigenAromastoffe wie etwa Blaubeere oder Kirsche verleiten zu dieser Artdes Rauchens - und die Konsumenten werden immer jünger. Laut eineraktuellen Studie hat bereits jeder fünfte Schüler der Klassenstufefünf bis zehn schon einmal Shisha geraucht.Allgemein gilt das Inhalieren des aromatisierten Wasserdampfes alsharmloser Genuss. Doch insbesondere wenn Tabak in der Shisha gerauchtwird, ist sie gefährlicher als eine Zigarette, sagt Ute Mons vomDeutschen Krebsforschungszentrum: "Wenn man die Rauchmengevergleicht, dann entspricht eine Wasserpfeifensitzung bis zu 100Zigaretten. Vergleicht man hingegen die aufgenommene Nikotinmenge,dann entspricht eine Wasserpfeifensitzung etwa zehn Zigaretten." Sokönne langjähriges Shisha-Rauchen die Lungenfunktion verschlechtern,das Krebsrisiko erhöhen und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungenbegünstigen, warnt die Krebsforscherin.Doch das ist nicht alles: Immer wieder vergiften sich Shisha-Raucher,weil sie zu viel Kohlenmonoxid eingeatmet haben. Das Gas entsteht,wenn Kohle auf einer Wasserpfeife verbrannt wird. Es ist geschmack-,geruch- und farblos. Das mache Kohlenmonoxid so gefährlich, erklärtDr. Sven Dreyer, leitender Druckkammerarzt der Uniklinik Düsseldorf."Die Vergiftungssymptome beginnen bei Schwindel, gehen über inKopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, bis hin zur Bewusstlosigkeit unddann irgendwann Krampfanfall." Zudem kann eineKohlenmonoxid-Vergiftung zu neurologischen Spätschäden wieGedächtnisstörungen und sogar zu parkinson-ähnlichen Schüttelkrämpfenführen.Experten fordern deshalb einen besseren Schutz vor den Folgen desShisha-Rauchens, unter anderem durch Nichtraucherschutzgesetze. Dochschon die sind in jedem Bundesland unterschiedlich: Während in Berlinbeispielswiese Tabak-Rauchen in Shisha-Bars unter bestimmtenBedingungen erlaubt ist, herrscht in einigen anderen Bundesländernein generelles Tabak-Rauchverbot - wie etwa in Nordrhein-Westfalen.Dort sind für Wasserpfeifen nur tabakfreie Ersatzprodukte erlaubt."Frontal 21" über das boomende Geschäft des Shisha-Rauchens und diedamit verbundenen Gesundheitsgefahren, insbesondere wenn Tabak mit imSpiel ist.Volksparteien auf Suche nach Profil -Wer soll führen?Nach den jüngsten Wahlniederlagen in Bayern und Hessen suchen diebeiden Volksparteien nach Lösungen, wie sie ihr Profil schärfenbeziehungsweise neu ausrichten können.Bei den Sozialdemokraten steht bislang die Frage im Vordergrund, obdie SPD die Große Koalition fortsetzen soll und wie die Partei in demBündnis wieder an Profil gewinnen kann. Bei den Christdemokratendagegen kommt der Wettstreit um den CDU-Parteivorsitz in Schwung,nachdem Angela Merkel nach 18 Jahren an der Parteispitze angekündigthat, nicht mehr erneut als Vorsitzende antreten, aber dennochKanzlerin bleiben zu wollen.Wie viele Bewerber sich letztlich zur Wahl stellen werden, istderzeit noch völlig unklar. Einige CDU-Spitzenpolitiker haben sichaber bereits in Stellung gebracht. Als aussichtreiche Kandidatengelten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühereUnionsfraktionschef Friedrich Merz sowie BundesgesundheitsministerJens Spahn.Mit Spahn und Merz, die beide dem konservativen Flügel der Parteizugeordnet werden, bewerben sich gleich zwei Gegenspieler von AngelaMerkel um deren Nachfolge. Von der dritten Kandidatin undMerkel-Vertrauten Annegret Kramp-Karrenbauer ist derzeit noch wenigzu hören.Bei den Christdemokraten scheint vor allem die Ankündigung vonFriedrich Merz, sich für den Parteivorsitz bewerben zu wollen, eineArt Euphorie ausgelöst zu haben. Der Politiker polarisiert diePartei, insbesondere die Konservativen in der Union wünschen sich deneinstigen Widersacher Merkels an der Spitze der CDU."Frontal 21" über die Führungs- und Richtungssuche der beidenVolksparteien.Kein Anlegerschutz - Mängel bei der FinanzberatungVor zehn Jahren ging die US-Bank Lehman Brothers Pleite. Es folgtedie Finanzkrise. Auch viele Kunden deutscher Banken verloren ihrErspartes, weil sie auf dubiose Geldanlagen reingefallen waren. DerGesetzgeber reagierte und führte 2010 zum Schutz des Anlegers dassogenannte Beratungsprotokoll ein. Alle Banken wurden verpflichtet,für jede Art der Finanzberatung den Gesprächsverlauf mit dem Kundenzu dokumentieren. So sollte gewährleistet werden, dass demKleinanleger nur Produkte empfohlen werden, die seinen finanziellenMöglichkeiten entsprechen, und dass der Kunde das jeweiligeFinanzprodukt auch verstanden hat.Doch der Anlegerschutz durch deutsche Geldinstitute ist bis heutenicht sichergestellt. Diese Kritik üben Bankrechtsexperten undVerbraucherschützer gegenüber "Frontal 21". Die große Mehrheit derBanken missachte seit Jahren die Gesetze. RegelmäßigeMarktuntersuchungen haben immer wieder gezeigt, dass mit Hilfe derBeratungsprotokolle der Verbraucherschutz nicht verbessert werdenkonnte.Daraufhin hat der Gesetzgeber reagiert und zum Jahresbeginn 2018 dasBeratungsprotokoll abgeschafft, stattdessen die sogenannteGeeignetheitserklärung eingeführt. Jetzt soll der Bankberater auchdokumentieren, weshalb das empfohlene Finanzprodukt für den Kundengeeignet ist. Doch diese gesetzlichen Nachbesserungen seien sogar einRückschritt für den Verbraucherschutz in der Finanzberatung, sagenKritiker. Laut einer Marktuntersuchung, die von der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Mai 2018 veröffentlichtwurde, entsprechen immer noch neun von zehn Protokollen nicht denrechtlichen Vorgaben.Der Bankrechtsexperte Professor Hans-Peter Schwintowski von derHumboldt-Universität Berlin, der den alten mit dem neuen Gesetzestextverglichen hat, kommt zu dem Urteil: Der neue Text sei ein wenigschwammiger formuliert und lasse mehr Spielräume - und zwar zu Lastendes Verbrauchers."Frontal 21" über gesetzliche Nachbesserungen in der Finanzberatung,die den Anleger nach wie vor nicht schützen.Flüchtlingslager auf Lesbos - Das Leid der traumatisierten KinderGewalt, Krankheiten, eine mangelnde Versorgung - im FlüchtlingslagerMoria auf der griechischen Insel Lesbos werden die Zustände immerdramatischer. Hilfsorganisationen sprechen inzwischen von einerhumanitären Katastrophe. In dem ursprünglich auf 3200 Menschenausgelegten Camp leben aktuell 9000 Menschen, davon etwa 2500 Kinder,unter sehr schlechten hygienischen Bedingungen.Das Lager ist völlig überfüllt und Gewalt allgegenwärtig. DieGeflüchteten haben in ihrer Heimat und auf der Flucht oft Schlimmeserlebt. Doch auch auf Lesbos finden sie keinerlei Schutz. Dasbetrifft vor allem viele Kinder, die in ständiger Angst leben. Aneinem Ort, der ihnen eigentlich Hilfe bringen sollte, werden sieerneut traumatisiert. Manchen Flüchtlingen geht es unter dengegebenen Umständen und mit der Angst vor Abschiebung so schlecht,dass sie sich selbst verletzen oder versuchen sich umzubringen. "Wirsehen immer mehr Kinder, die traumatisiert hier ankommen - durch das,was sie erlebt haben und auch hier in Camp erleben", sagt CarolineWillemen, die eine Flüchtlingskinderklinik für Ärzte ohne Grenzen(MSF) auf der Insel leitet. Ein Viertel der Kinder und Jugendlichen,mit denen die MSF-Mitarbeiter Therapiegespräche führen, haben darübernachgedacht, sich das Leben zu nehmen. Das Leben im Camp gleichteinem Überlebenskampf. Manche der Flüchtlinge warten bereits seitüber zwei Jahren auf ihren Asylbescheid.Dabei hat die Europäische Union im Zuge des Flüchtlingsabkommens mitder Türkei versprochen, dass die Verfahren für Flüchtlinge auf dergriechischen Insel Lesbos nur wenige Tage dauern sollen. Dersogenannte EU-Türkei-Deal sieht vor: Flüchtlinge, denen in EuropaSchutz zusteht, werden auf die EU-Staaten verteilt, alle anderen indie Türkei zurückgeschickt. Doch der Prozess ist mehr oder wenigerzum Erliegen gekommen, ehe er überhaupt begonnen hat. Die Behördensind überfordert. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Zahl derFlüchtlinge in Moria weiter ansteigt. Als Synagogen brannten - 80 Jahre Pogromnacht