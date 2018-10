ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 3. November 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichZu jung fürs PflegeheimZehntausende junger Pflegebedürftiger leben in Seniorenheimen, ohnealtersgerechte Angebote. Das weiß auch Tanja Henschel. Sie suchtevergeblich, denn sie ist erst 45 Jahre - zu jung. Mit ihrenBandscheibenvorfällen ist die Frau aus Berlin voll pflegebedürftig.40 Pflegeheime hat sie angeschrieben. Ohne Erfolg. Bei Menschen unter60 Jahren fühlen sich viele Pflegestützpunkte und Krankenkassen nichtzuständig.Es kann jeden treffen. Einrichtungen, die sich auf die Pflege vonjungen Menschen spezialisiert haben, sind selten. Das erste ihrer Artist das "House of Life" in Berlin-Kreuzberg. In der vollstationärenEinrichtung leben Pflegebedürftige zwischen 25 und 55 Jahren. Hierlebt auch Marcel Fiedler. Der 33-Jährige hat Chorea Huntington, eineErbkrankheit, die sein Gehirn nach und nach zerstört. Er schätzt dieoffenen Strukturen des Hauses, eine Mischung aus Jugendzentrum undEinrichtung für Menschen mit Behinderung.Auch Tanja Henschel hat mit ihrer Hartnäckigkeit für sich eingeeignetes Pflegeheim gefunden. Die Krankenkasse Barmer macht inihrem Report 2017 darauf aufmerksam, dass die Jüngeren im deutschenPflegesystem vergessen würden. "Die Hauptproblematik liegt in derrelativ niedrigen Anzahl der Betroffenen, für die in derGrößenordnung nicht altersgerecht Angebote vorgehalten werden",unterstreicht Gabriela Leyh, Landesgeschäftsführerin der BarmerBerlin/Brandenburg. Von den rund 2,9 Millionen Pflegebedürftigen inDeutschland sind etwa 386.000 Menschen keine 60 Jahre alt. Das istnur jede achte Person.Samstag, 3. November 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherVergewaltigungsfall in Freiburg - Eine Stadt in AufruhrCDU nach Merkel - Nachfolge und Richtung gesuchtSPD nach Hessenwahl - Ratlose Genossen auf SinnsucheAbschied von der Steinkohle - Letzte Schicht in BottropHammer der Woche - Verpfuschtes Neubaugebiet in RostockSamstag, 3. November 2018, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Katrin Müller-HohensteinFußball-Bundesliga, 10. SpieltagTopspiel:Hertha BSC - RB LeipzigBayern München - SC FreiburgFC Schalke 04 - Hannover 96Bayern Leverkusen - HoffenheimFC Augsburg - 1. FC NürnbergVfL Wolfsburg - Borussia DortmundVfB Stuttgart - Eintracht FrankfurtFußball: Zweite Liga, 12. SpieltagHolstein Kiel - FC IngolstadtMSV Duisburg - SC PaderbornDarmstadt 98 - 1. FC MagdeburgSonntag, 4. November 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhMenschen, die uns prägen: MütterMama - nur einer von vielen Kosenamen für sie. Die Mutter istMittelpunkt der Familie, wird geliebt, gefordert, ist Lebensspenderinund Idol. Doch was ist mit Stief-, Pflege- und Adoptivmüttern? Um dieMutter ranken sich viele Mythen: als Mutter Gottes verehrt, alsRabenmutter verachtet, von den Nazis mit Mutterkreuzen dekoriert. Fürviele Frauen eine Überforderung. "sonntags" stellt Mütter vor undihren Alltag zwischen Mythos und Wirklichkeit.Sonntag, 4. November 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball-Bundesliga - Analyse des 10. SpieltagesFußball-Story - Aktuelle ReportageBiathlon: Vor dem Saisonstart - Story über das deutsche TeamTurnen: WM in Doha/Katar - Höhepunkte der GerätefinalsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell