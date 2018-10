ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 1. November 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichBevor auch für das Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop "Schicht imSchacht" ist, beschäftigt sich die Sendung "Volle Kanne" vor Ort amSchacht 10 mit der Bedeutung des Steinkohleausstiegs. Vor allem dieMenschen stehen im Mittelpunkt: Was wird aus den Arbeitern? Wie wirdsich die Region verändern? Wie werden die Arbeitswelten von morgenaussehen? Moderatorin Nadine Krüger erfährt 1200 Meter unter Tage,wie hart die Arbeit der Bergleute ist.Sie erlebt die große Solidarität der Kumpels hautnah und erfährt,dass der Begriff "Kumpel" weit mehr ist als eine Phrase.Ingo Nommsen begrüßt spannende Gäste: Bergleute und denBergwerksdirektor Jürgen Kroker. Als prominentes Gesicht aus demRuhrgebiet ist außerdem Comedian Atze Schröder dabei.Aktuelle Musik aus dem Pott bringt Moguai mit: Der erfolgreiche DJhat das traditionelle Steigerlied neu produziert und mitelektronischen Klängen zeitgemäß angepasst. Der Schalke-Fan berichtetüber die lebendige Kulturszene an Rhein und Ruhr.Der Direktor des Ruhr Museums, Prof. Heinrich Theodor Grütter, istfür die fachliche Einordnung zuständig. Er zieht Bilanz: Was hat dasZeitalter der Steinkohle verändert, was ist das Erbe aus dieser Zeit?Donnerstag, 1. November 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteSupermarkt-Mythen - Wer zahlt, wenn was kaputt geht?Expedition Seefeld - Zuhause auf dem LandKüchenträume: Gute-Laune-Rezepte - Tarte mit Auberginen und TomatenDonnerstag, 1. November 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Streit um Merkels Erbe - Die CDU sucht KursGäste:Ursula von der Leyen, CDU, u. a. stellv. Vorsitzende der CDUHans-Peter Friedrich, CSU, u. a. Mitglied CSU-ParteivorstandChristian Lindner, FDP, Partei- und FraktionsvorsitzenderJuli Zeh, Schriftstellerin und JuristinHajo Schumacher, Journalist und AutorFreitag, 2. November 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Beatrice Richter, SchauspielerinFrank Thelen, UnternehmerFachkräfte-Mangel - Deutschland braucht ArbeitskräfteSofia von Spanien - Die Monarchin feiert 80. GeburtstagKartoffel-Gemüsesuppe - Eine Köstlichkeit von Armin RoßmeierFreitag, 2. November 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagAuf der Suche nach der Sonne - Eine "Auszeit" in FreiburgFreitag, 2. November 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbHeidi Klums Halloween - Gruselparty in New YorkJan Böhmermann überwacht - Neue Show am AbendPromi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell