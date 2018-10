ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 27. Oktober 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichNicht zu stoppenAdam Karas ist mehrfacher Deutscher Meister über 100 MeterSchmetterling. In seiner Disziplin zählt er zu den Besten imBehindertensport. Sein großes Ziel: die Paralympics 2020 in Tokio.Der 16-Jährige ist einer von sechs Jugendlichen, die ein Jahr langmit der Kamera begleitet wurden: bei Trainingseinheiten,sportmedizinischen Tests, Foto-Shootings und wichtigen Wettkämpfen,aber auch im Teenager-Alltag. Wie entwickelt sich Adam in seinemSport?Alle Athleten sind zu sehen in der achtteiligen Doku-Reihe "Nicht zustoppen", die in Zusammenarbeit mit ZDF, ORF und SRG entstanden ist."Nicht zu stoppen" wurde bereits bei KiKA ausgestrahlt und ist in derZDFmediathek abrufbar.Samstag, 27. Oktober 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringLeben ohne Plastik? - Immer mehr wollen verzichtenEndspurt in Hessen - Regierungsmehrheiten ungewissVolksinitiative in Brandenburg - Proteste gegenStraßenausbau-GebührenUnterwegs mit der Feuerwehr Leipzig - Hilfe, es brennt!Hammer der Woche - Nagelneuer Radweg endet im NichtsSamstag, 27. Oktober 2018, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Jochen BreyerGast: Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer Borussia DortmundFußball-Bundesliga, 9. SpieltagTopspiel:Hoffenheim - VfB StuttgartBorussia Dortmund - Hertha BSCHannover 96 - FC Augsburg1. FSV Mainz 05 - Bayern MünchenDüsseldorf - VfL WolfsburgSC Freiburg - Borussia Mönchengladbach (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 11. Spieltag1. FC Köln - 1. FC HeidenheimErzgebirge Aue - BielefeldSC Paderborn - SV SandhausenSonntag, 28. Oktober 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhDes Menschen bester FreundHaustiere: Für viele Menschen bedeuten sie alles, sind vollwertigeFamilienmitglieder und enge Vertraute. Andere lehnen das Einsperrenvon Tieren oder "wilden Wesen" im Haushalt ab. Derzeit leben indeutschen Haushalten über 34 Millionen Haustiere, die meisten davonHunde und Katzen. "sonntags" stellt faszinierende Besonderheiten undtiefgreifende Verbindungen zwischen Mensch und Tier vor, geht aberauch Extremen auf den Grund.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell