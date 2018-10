ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 20. Oktober 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichExtremsportler - Wo ist das Limit?Den Körper spüren, physisch und psychisch die Grenze ertasten undüberwinden. Danach streben die Extremsportler Denise Schindler undDavid Lebuser - trotz oder gerade wegen Behinderung. Denise Schindlerist Leistungsradsportlerin mit Beinprothese. Als Zweijährige gerätsie unter eine Straßenbahn, der rechte Unterschenkel muss amputiertwerden. Die extremen Leistungen, zu denen sie auf Rennrad undMountainbike fähig ist, geben Denise Kraft.David Lebuser ist Vorreiter einer spektakulären Sportart, die sichWCMX nennt, Wheelchair Motocross. Mit seinem Rollstuhl skatet der32-Jährige durch die Skateparks. Wie Denise Schindler möchte auchDavid Lebuser andere motivieren, ihre Komfortzone zu verlassen, undzeigen, was für eine unglaubliche Stärke aus einer vermeintlichenSchwäche erwachsen kann.Samstag, 20. Oktober 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringTrockene Flüsse - Rekord-Niedrigwasser macht ProblemeVorsicht Ladendiebe! - Einzelhändler schlagen AlarmAm Tropf der Kohle - Lausitz vor ungewisser ZukunftVor der Hessen-Wahl - Regierungsmehrheiten ungewissHammer der Woche - Frisch sanierter Sportplatz gesperrtSamstag, 20. Oktober 2018, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGast: Patrick Lange, Triathlet, Ironman 2018Fußball-Bundesliga, 8. SpieltagTopspiel:FC Schalke 04 - Werder BremenBayer Leverkusen - Hannover 96VfB Stuttgart - Bor. DortmundFC Augsburg - RB LeipzigVfL Wolfsburg - Bayern München1. FC Nürnberg - HoffenheimEintracht Frankfurt - Düsseldorf (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 10. SpieltagHolstein Kiel - 1. FC KölnBielefeld - Greuther Fürth1. FC Heidenheim - 1. FC MagdeburgSonntag, 21. Oktober 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhOhne Moos nichts losIn den Monaten vor Weihnachten wird es immer knapper - das liebeGeld. Wenige haben viel, die meisten aber viel zu wenig. "sonntags"will wissen, welche Rolle Geld in unserem Leben spielt. Die Sendungbeschäftigt sich mit den Themen, wie das Geld in die Welt kam, wie esist, wenn man selbst durchs Arbeiten nicht genug verdient, wie Gelddie Menschen verändert und warum in der nahen Zukunft das klassischePapiergeld und die Münzen vielleicht verschwinden.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell