ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 18. Oktober 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGäste: Golo Euler, SchauspielerYusra Mardini, SchwimmerinProbleme beim Erben und Vererben - Was sollte man beachten?Rinderroulade mit leckerer Füllung - Rezept von Chefkoch ArminRoßmeierTrend gegen die Verhütungspille - Ist die Pille wirklich so schlecht?Donnerstag, 18. Oktober 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteSchwammige Rechtslage bei Stalking - Wie können Opfer sich wehren?Geneal 4: Familiengeschichte in NRW - Die Krechtings und dieWiedertäuferExpedition Nellingen - Ein Leben mit LamasDonnerstag, 18. Oktober 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissJürgen Vogel ist neu in "The Team" - Europäischer Krimi-Sonntag imZDFThe BossHoss in Ulm - Unterwegs mit der BandNeues von Udo Lindenberg - Prominentes Treffen auf dem SchiffDonnerstag, 18. Oktober 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Nach Bayern - vor Hessen - Wie schnell verfällt Merkels Macht?Gäste:Olaf Scholz, SPD, Bundesfinanzminister, VizekanzlerArmin Laschet, CDU, Ministerpräsident NRWAlexander Dobrindt, CSU, CSU-Landesgruppen-Chef im BundestagRobert Habeck, B'90/Grüne, ParteivorsitzenderClaudia Kade, Ressortleiterin Politik "Welt"Prof. Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin, APB Tutzing