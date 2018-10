ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Mittwoch, 24. Oktober 2018, 20.15 UhrAktenzeichen XY... ungelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeZur falschen Zeit am falschen OrtEin 45-jähriger Mann macht nach Feierabend eine Pause auf einemParkplatz. Er hört Musik in seinem Wagen, dabei schläft er ein. Undfast wäre er nicht mehr aufgewacht.Raub auf RasthofBei einer nächtlichen Pause auf einem Rasthof werden zweiGeschäftsleute ausgeraubt. Die Täter flüchten mit einem Auto - undüberfahren eines ihrer Opfer.Umweg mit fatalen FolgenSie wohnte erst seit Kurzem in der Stadt. Nach einem Treffen mitFreunden verpasst eine junge Frau die richtige Abzweigung - und gerätins Visier zweier Verbrecher.Der XY-Preis 2018Fast wäre die Diskonacht für eine 22-Jährige böse ausgegangen. Aufder Toilette wird sie niedergeschlagen und beinahe vergewaltigt. DieRettung: eine mutige 32-Jährige und ein Kehrbesen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell