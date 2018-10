ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 17. Oktober 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Tim Mälzer, FernsehkochWiderspruchsrecht Lebensversicherung - Geld zurück bei fehlerhaftemVertragWas tun bei Kopfläusen? - Wir räumen auf mit allen Läuse-MythenSaisonale Herbstküche - Leckerer Kürbis-KartoffelstampfMittwoch, 17. Oktober 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteSchlechte Aussichten für Kohl - Erntefolgen des trockenen SommersGeneal 3: Familiengeschichte in NRW - Die Ahnen der Familie SchmitzExpedition Gerbstedt - Es müssen nicht immer Rosen seinMittwoch, 17. Oktober 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissMit Conchita in Berlin - Diese Woche kommt das neue AlbumAngelika Milster spielt Doris Day - Musical-Traumrolle im nächstenJahrDie schönsten Hochzeiten der Windsors - Rückblick auf die letzten 50JahreMittwoch, 17. Oktober 2018, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperDer amerikanische Mädchentraum - Cheerleader in den USAAuftrag Mord? - Saudi-Arabien und der Fall KashoggiEmanzipation auf Arabisch - Die erste Bürgermeisterin von TunisGefährliche Jagd nach den Muscheln - "außendienst" an GaliziensTodesküstePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell