ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 11. Oktober 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Carsten RügerGast: Mario Kotaska, SternekochDonnerstag, 11. Oktober 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinVor der Landtagswahl in Bayern (4) - Marktplatzgespräch mitSPD-KandidatinRazzia gegen versteckte Kameras - Immer mehr illegale ÜberwachungExpedition Strausberg - Leidenschaft fürs FliegenDonnerstag, 11. Oktober 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissMit Amelie Fried in München - Neues Buch "Paradies"Niederländisches Königspaar zu Besuch - Termine in Trier undSaarbrückenDonnerstag, 11. Oktober 2018, 22.15 Uhrmaybrit illner spezialThema: Methode Trump - Gefahr für Europas Demokratie?Gäste:Katarina Barley, SPD, BundesjustizministerinKarin Kneissl, österreichische AußenministerinJeffrey Rathke, US-Politikwissenschaftler, Präsident des AmericanInstitute for Contemporary German Studies AICGSMartin Richenhagen, Vorstandsvorsitzender AGCOProf. Andreas Rödder, Historiker, Universität MainzElisabeth Humbert-Dorfmüller, PS, Mitglied Parti Socialiste und SPDFietje Becker, 2016/2017 Austauschschüler USA(Idaho)Wie die wichtigen US-Zwischenwahlen am 6. November ausgehen werden?Kaum jemand mag Prognosen abgeben. Nachdem Donald Trump seinenRichterkandidaten Kavanaugh durchgesetzt hat, trauen ihm viele auchda einen Sieg zu. Konfrontation statt Kompromiss, Deals stattVerträge und das eigene Land über alles - wird die Methode Trumpbestätigt? Wird diese Art stilprägend? Warum halten so viele in denUSA und Europa dem Mann die Treue? Und sind Europas Regierungenwirklich weniger anfällig für egoistische Alleingänge? Wo die MethodeTrump regiert, ist die Demokratie in Gefahr. Auch in Europa?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell