ZDF-Programmhinweis

Oktober 2018, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka Brecht"Revolution Chemnitz" - Rechter Terror mit TraditionNach Bekanntwerden der Pläne von "Revolution Chemnitz" dringenweitere Details an die Öffentlichkeit: So war dieNeonazi-Kameradschaft "Sturm 34" wohl ein Vorläufer der Gruppe.Christian K., der mutmaßliche Organisator der rechtsextremenChatgruppe "Revolution Chemnitz", war schon 2006 als gewaltbereiterNeonazi im Umfeld der Kameradschaft "Sturm 34" aktiv. Das geht ausErmittlungsunterlagen der Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge ausdem Jahr 2006 hervor, die "Frontal 21" einsehen konnte.Bisher war nur von Tom W. bekannt, dass er Mitglied von "RevolutionChemnitz" und zuvor auch Anführer der Neonazigruppe "Sturm 34" war.Beide Männer werden in den Chemnitzer Polizeiunterlagen zu "Sturm34", neben rund 50 weiteren Neonazis, als Tatverdächtige aufgelistet."Sturm 34" wurde im März 2007 vom sächsischen Innenministerium alsgewaltorientierte, verfassungsfeindliche Organisation verboten.Der Generalbundesanwalt wirft Christian K., Tom W. und sechs weiterenMitgliedern von "Revolution Chemnitz" vor, eine rechtsterroristischeVereinigung gegründet und geplant zu haben, Terroranschläge mitautomatischen Waffen durchzuführen. Kerstin Köditz, Abgeordnete derLinken im sächsischen Landtag, sieht "Revolution Chemnitz" alsNachfolgeorganisation von "Sturm 34". "Wer 'Sturm 34' vergisst,bekommt 'Revolution Chemnitz'", sagte Köditz "Frontal 21" mit Blickauf die sächsische Justiz und Polizei. "Die sächsischenSicherheitsbehörden haben es nach dem Verbot von 'Sturm 34' versäumt,die kontinuierlich weitergehenden Aktivitäten einzelner Akteure imBlick zu behalten", kritisiert Köditz.Anfang 2006 hatte Tom W. in Mittweida die rechtsextreme Kameradschaft"Sturm 34" gegründet, deren Mitglieder zahlreiche Straftaten wieKörperverletzung und Propagandadelikte begingen. Die PolizeiChemnitz-Erzgebirge stufte "Sturm 34" im Dezember 2006 als kriminelleVereinigung ein, deren Ziel es sei, Mittweida und dessen Umgebung vonpolitisch Andersdenkenden, sogenannten "Zecken" und "Hip-Hoppern",aber auch Ausländern zu befreien, heißt es in Polizeiunterlagen, die"Frontal 21" ebenfalls einsehen konnte.Doch weil das Landgericht Dresden in einem ersten Verfahren dieGruppe um Tom W. vom Vorwurf der Bildung einer kriminellenVereinigung freisprach, lehnte es der Generalbundesanwalt 2008 ab,das Verfahren gegen die "Sturm 34"-Mitglieder an sich zu ziehen. Zwarwurde die Nazi-Kameradschaft in späteren Verfahren als kriminelleVereinigung eingestuft, doch es blieb bei Bewährungsstrafen für TomW. und die Mitangeklagten. Der damalige Bürgermeister von Mittweida,Matthias Damm, CDU, kritisierte die sich über mehrere Jahrehinziehende Verfahrensdauer: Die Unabhängigkeit der Justiz dürfenicht "in Untätigkeit ausarten", sagte Damm 2012.Im März 2014 verbot das sächsische Innenministerium (SMI) dieNeonazi-Gruppe "Nationale Sozialisten Chemnitz/Raus in die Zukunft".Auf deren Facebook-Profil fand sich damals ein Link zur Gruppe"Revolution-Chemnitz-ANW". Die früheren Aktivisten von "Sturm 34",die sich jetzt "Revolution Chemnitz-ANW" nannten, waren den Behördenoffenbar nicht bekannt. "Die derzeit noch nicht identifiziertenBetreiber werben dort nicht nur für Aktionen der NationalenSozialisten Chemnitz, sondern auch mit besonders aggressiver Wortwahlfür die Volkstodkampagne", heißt es in der Verbotsverfügung des SMI.Die Linke im sächsischen Landtag fragte im Februar 2018 nachErkenntnissen des SMI über eine illegale Weiterführung des seit 2007verbotenen "Sturm 34". Die Antwort des Ministeriums: "Im Jahr 2017wurden keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung bekannt.""Frontal 21" fragt: War "Sturm 34" ein Vorläufer von "RevolutionChemnitz"?Führerschein weg - Willkür beim "Idiotentest"Wer im Straßenverkehr bestimmte Regeln verletzt, muss sich unterUmständen einer medizinisch-psychologischen Untersuchung, kurz MPU,unterziehen. Im vergangenen Jahr waren es deutschlandweit rund 88.000Personen, die sich im Rahmen einer MPU begutachten lassen mussten.Die im Volksmund auch als "Idiotentest" bekannte MPU dient nicht alsStrafe, sondern als Nachweis der allgemeinen Eignung, ein Fahrzeug zuführen. Sie wird von der Führerscheinstelle angeordnet, wenn andieser Eignung grundsätzliche Zweifel bestehen - in der Regel nachFahrten mit mehr als 1,6 Promille oder nach dem Konsum vonBetäubungsmitteln, aber auch nach wiederholten Verstößen gegen dieVerkehrsregeln und nach schweren Straftaten.Das MPU-Gutachten ist die Entscheidungsgrundlage für dieStraßenverkehrsbehörden, ob eine Person die Fahrerlaubnis erhaltenoder zurückerhalten kann oder nicht. Dafür werden in einermedizinischen Untersuchung zunächst Reaktionsfähigkeit, Konzentrationund Aufmerksamkeit der betroffenen Person getestet. Auch eineBlutentnahme findet statt, um einen gewohnheitsmäßigen Alkohol- oderDrogenmissbrauch auszuschließen. Danach folgt eine psychologischeBegutachtung. Dieses Gespräch mit dem MPU-Psychologen wird allerdingsoft als intransparent und willkürlich kritisiert. Verkehrsjuristenfordern deshalb, dass die Fragenkataloge und dieBeurteilungskriterien von MPU-Gutachtern bundesweit einheitlich undrechtsverbindlich festgeschrieben werden.Auch komme es häufiger vor, dass im Gutachten nachher andere Dingestehen, als gesagt wurden, beklagt Johannes Hübner, SprecherAutomobilclub von Deutschland. Deshalb fordert der AvD, diepsychologischen Gespräche grundsätzlich verpflichtend mitzuschneiden.Doch viele MPU-Begutachtungsstellen sind dagegen: "Es sind ja immerauch die Persönlichkeitsrechte des Gutachters zu berücksichtigen",argumentiert etwa der Diplompsychologe Ralf Buchstaller vom TÜV NORD."Frontal 21" über Willkür beim "Idiotentest".Die Angst der CSU im Wahlkampf - Ende der AlleinherrschaftKurz vor der Landtagswahl in Bayern steckt die CSU in der Krise. Lautaktuellen Umfragen liegt die Christlich-Soziale Union bei 35 Prozent- ein historisch schlechter Wert. Sollte das bis zur Wahl am 14.Oktober 2018 so bleiben, müsste sich die Partei einen oder sogar zweiKoalitionspartner suchen. Bisher regiert die CSU mit absoluterMehrheit in Bayern. Im Wahlkampf wird die Partei von zwei Seitenattackiert: Sie verliert Wähler an die AfD, die enttäuscht sind vonder Flüchtlingspolitik, sowie an die Grünen, die liberal-christlichorientiert sind und denen die rhetorische Zuspitzung in derFlüchtlingspolitik zu weit geht. "Frontal 21" über die Zerreißprobeder CSU im Wahlkampf.Schulmilchprogramm der EU - Zucker statt gesunder ErnährungKinder und Jugendliche sollen gesund aufwachsen und durch eineentsprechende Ernährung fit sein für den Alltag. Deshalb fördert dieEuropäische Union Milch und Milchprodukte an Schulen und Kindergärtenmit Steuergeldern. Ziel ist es, dass jedes Kind durch dieUnterstützung täglich einen viertel Liter Schulmilch trinken kann.Doch in Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen haben dieLandesregierungen entschieden, dass mit dem Geld auch gezuckerteMilchprodukte wie Kakao subventioniert werden. Das verstößt unteranderem gegen die freiwilligen Richtlinien zur Schulverpflegung derDeutschen Gesellschaft für Ernährung.Auch Wissenschaftler und Ärzte kritisieren, dass Schüler mit einer0,25-Liter-Packung Kakao fast so viel zugesetzten Zucker konsumieren,wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für einen ganzen Tagempfiehlt. Außerdem sollten sich Kinder und Jugendliche nicht darangewöhnen, ständig gesüßte Lebensmittel zu sich zu nehmen. DieRealität zeigt, dass sich nur etwa zehn Prozent der Schüler fürVollmilch und fast 90 Prozent für gezuckerte Milchmixgetränke wieKakao entscheiden. 