ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Mittwoch, 3. Oktober 2018, 19.30 UhrVereint und doch nicht eins?Barbara Hahlweg unterwegs im Osten DeutschlandsAm 3. Oktober 2018 feiert Deutschland 28 Jahre Einheit - in Ost undWest. Aber ist da wirklich zusammengewachsen, was zusammengehört?Dieser Frage geht ZDF-Moderatorin Barbara Hahlweg nach.Sie macht sich auf den Weg in den Osten Deutschlands. Im Gepäckneueste Wirtschaftsstudien und Zahlen, die aufhorchen lassen. VieleEmotionen kochen derzeit im Osten hoch: Enttäuschung, Wut, aber auchStolz auf das, was geschaffen wurde und noch immer entsteht.Vom wirtschaftlichen Aufschwung der vergangenen Jahre ist im Ostenzumindest wenig angekommen. Im Westen entstanden seit 2010 8,7Prozent neue Arbeitsplätze, im Osten nur 1,7 Prozent.Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz macht sich um die großenBallungszentren wie Dresden und Jena keine Sorgen. Doch für denüberwiegenden Teil Ostdeutschlands sei "eine künftige Angleichungnicht sehr wahrscheinlich".Was Einkommen, Besetzung der Chefetagen oder Zukunftsaussichtenbetrifft, geht nach wie vor ein Riss durch Deutschland. Wie gehen dieMenschen im Osten damit um? Fühlen sie sich auf Augenhöhe mit demWesten?Barbara Hahlweg trifft die ehemaligen Kali-Kumpel in Bischofferode.Bei Gerhard Jüttemann ist die Wut noch heute nicht verraucht: "Wirhaben ja heute noch nach 25 Jahren noch keine gleiche Rente, nochkeine gleichen Löhne, noch keine gleichen Bedingungen. Was ist denndas? Eine Wiedervereinigung? Danke schön!"Doch es gibt auch die Erfolgsgeschichten: André Holfert aus Dresdenist einer der wenigen ostdeutschen Immobilieninvestoren, die sicherfolgreich gegen die Konkurrenz aus dem Westen behaupten konnten. Erhatte keine Ahnung vom Kapitalismus und sprang nach der Wende inskalte Wasser, "wir haben uns die Augenhöhe über Jahre erkämpft", sagter.Barbara Hahlwegs Reise führt durch wunderschöne Landschaften, indenen der "Aufbau Ost" sichtbar ist, aber Menschen mit gebrochenenBiografien zu Hause sind. Es ist eine spannende emotionale Reisedurch ein Land, bei dem Vergangenheit und Gegenwart miteinanderverwoben sind, ein Land im Wandel. Sie trifft die, die heute nichtmehr zwischen Ost und West unterscheiden, und die, die als Wessis inden Osten gekommen sind.Georg Prinz zur Lippe und seine Frau Alexandra bauen in den ältestenWeinbergen Sachsens Wein an und wissen, wie schwer es ist, die Herzender Menschen zu gewinnen. Der Systemwechsel sei bis heute nichtverkraftet worden, so die Prinzessin. "Ich denke, wir werden nocheine ganze Generation brauchen, bis wir uns alle wirklich verstehen!"Wie ist zu erklären, dass so viele Ostdeutsche sich noch nichtwirklich angekommen fühlen in der Bundesrepublik? Der Soziologe RajKollmorgen, einer der wenigen Professoren im Osten, die wirklich vondort stammen, liefert die überraschende Erkenntnis: Es gibt eine"dauerhafte Enttäuschungskurve, für sehr viele Ostdeutsche". Sieglaubten nach langjährigen Einschnitten und enttäuschten Erwartungeneinfach nicht mehr daran, dass die etablierten Eliten die Problemefür sie lösen können.