ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 27. September 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr);Kay-Sölve Richter, Jochen Breyer (7.00 bis 9.0 Uhr)Vor Erdogan-Besuch - Deutschland im ZwiespaltZu wenig Strafe? - Juristen beraten über StrafzumessungService: Neues auf der Photokina - Fotografie-Weltleitmesse beginntDonnerstag, 27. September 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Karoline Schuch, SchauspielerinÜberfüllte Urlaubsmetropolen - Die üblen Folgen des MassentourismusNeues von der Photokina - Trends aus der Welt der FotografieArmin Roßmeier kocht mediterran - Reisbällchen mit Mozzarella-FüllungDonnerstag, 27. September 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinLetzter Ausweg Pferdeklappe - Wenn das Pferd zu teuer wirdAls Schankwirtin auf der Wiesn - Harte Arbeit im BierzeltExpedition Möglingen - Von Kräutern und AyurvedaDonnerstag, 27. September 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldMit Dirndl, Maß und einem Lächeln - Kellnerin auf dem OktoberfestDonnerstag, 27. September 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Alexander MazzaKönigin Silvia in Leipzig - Ehrengast beim Deutschen JuristentagLena Meyer-Landrut in Paris - Besuch bei Designerin Isabel MarantFilmpremiere mit Sebastian Koch - "Werk ohne Autor" in BerlinDonnerstag, 27. September 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Müssen wir der Türkei helfen? - Gekaufte FreundschaftGäste:Norbert Röttgen, CDU, Auswärtiger Ausschuss im BundestagChristian Lindner, FDP, Partei- und FraktionsvorsitzenderSevim Dagdelen, Die Linke, stellvertretende FraktionsvorsitzendeCigdem Akyol, Autorin, u.a. "Erdogan: Die Biografie"Prof. Dr. Erdal Yalcin, HTWG Konstanz, InternationaleWirtschaftsbeziehungenKemal Capaci, deutsch-türkischer Mediendesigner