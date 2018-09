ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 7. Oktober 20118, 24.00 UhrPrechtIst die Erde noch zu retten?Richard David Precht im Gespräch mit Hans J. Schellnhuber,KlimaforscherDer Rekordsommer dieses Jahres hat viele Menschen aufgeschreckt: Istdies ein weiteres Anzeichen für den Klimawandel? Wie wird die Weltaussehen, wenn sich das Klima noch weiter erwärmt?Warum nimmt die Gesellschaft diese Bedrohung nicht wirklich ernst?Darüber spricht Richard David Precht mit Prof. Hans JoachimSchellnhuber, einem der weltweit wichtigsten Klimaforscher.Hans Joachim Schellnhuber, Gründungsdirektor des Potsdam Institutsfür Klimafolgenforschung, der die Bundeskanzlerin ebenso berät wieden Papst, warnt bereits seit Jahren eindringlich vor einerbevorstehenden Heißzeit. Sie bedeutet vor allem für die ärmerenLänder um den Äquator eine extreme Verschärfung ihrerLebensbedingungen. Wenn Dürre, Überschwemmungen und Stürme dieLandwirtschaft treffen, machen sich die Menschen dort auf den Wegnach Norden auf die Suche nach einer neuen Lebensgrundlage. DieKlima-Migration von Millionen von Menschen sei, so Schellnhuber,schon längst im Gange und werde noch viel größere Ausmaßeannehmen.Während also die Opfer des menschengemachten Klimawandelsums Überleben kämpfen, scheinen sich die Verursacher, also diereichen Industrieländer, nur halbherzig um Lösungen zu bemühen.Appelle an die Verbraucher haben keine maßgeblichenVerhaltensänderungen beim Energiekonsum ausgelöst, so Precht, ebensowenig wirksam waren die Selbstverpflichtungen etwa der Autoindustrie.Immer noch setzen die Industrieländer auf fossile Brennstoffe.Schellnhuber fordert bei "Precht", endlich eine für alle verbindlicheCO2-Steuer einzuführen.Die Energieverschwendung, meint Schellnhuber, sei eigentlich garnicht Teil der abendländischen Kultur gewesen. Erst die Übernahme desamerikanische Konsum- und Wachstumsdenkens nach dem Zweiten Weltkrieghabe das tradierte Nachhaltigkeits-Denken korrumpiert. Ist demnachWirtschaftswachstum und Klimaschutz unvereinbar, fragt Precht. Istder Kapitalismus der Feind unseres Planeten? Brauchen wir am Endeeine Verbotskultur, um das Entgleisen des Klimas noch aufzuhalten?Precht und Schellnhuber fragen sich, wie groß die Verantwortunggegenüber den künftigen Generationen ist. Laut Immanuel Kantskategorischem Imperativ ist ein angestrebter Lebensstil ethisch nichtzu rechtfertigen, solange er nur sich selbst und den Eigenenzugestanden und anderen vorenthalten werden muss. Müssen wir also daskapitalistische Wachstumssystem aufgeben und uns in Verzicht üben,fragt Precht. Sollte man sich nun auf die rettenden technischenInnovationen verlassen, die uns von der Last des CO2-Ausstoßesbefreien? Oder muss die Hoffnung, den Klimawandel noch aufhalten zukönnen gleich begraben werden und sich die Gesellschaft daraufkonzentrieren, die Heißzeit irgendwie zu überleben?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell