ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 25. September 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Jochen Breyer (5.30 bis 7.00 Uhr);Kay-Sölve Richter, Mitri Sirin (7.00 bis 9.0 Uhr)Kauder versus Brinkhaus - Wahl zum Unions-FraktionschefMissbrauch in katholischer Kirche - Studie wird veröffentlichtMeeres- und Küstenschutz - Deutscher NaturschutztagDienstag, 25. September 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Insa Thiele-Eich, Meteorologin und AstronautinGerhard Thiele, AstronautPränataltests als Kassenleistung - Auch eine Frage der EthikAusflug nach Südfrankreich - Tipps für einen Besuch in ToulouseZähneputzen unterwegs - Zahnpflege ohne Paste und BürsteDienstag, 25. September 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinPlastikpfosten für Verkehrssicherheit - Poller verunstaltenmalerisches DorfEin Deutscher auf der Themse - Zuhause auf dem HausbootExpedition Deutschland: Eicklingen - Mit Vollgas durchs LebenDienstag, 25. September 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldAls Lebensretter nach Lappland - Deutscher Arzt in SchwedenDienstag, 25. September 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbWill Smith wird 50 - Glückwünsche zum runden GeburtstagToni Garrn macht Mode - Model-Kollektion für Tom TailorDienstag, 25. September 2018, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtTeurer wohnen - Wem gehört die Stadt?Mit einem Bündel von Maßnahmen will die Bundesregierung die hohenWohn- und Mietkosten dämpfen, die vor allem in deutschen Städten undBallungsgebieten explodieren und bezahlbaren Wohnraum zur Mangelwarewerden lassen. Deshalb hat sie jetzt bei ihrem Wohngipfel mitVertretern von Verbänden, Gewerkschaften und Mieterbund einEckpunkte-Papier beschlossen, mit dem die Wohnungsnot bekämpft werdensoll. Darin sind neben den bereits von der Regierung angekündigtenund beschlossenen Instrumenten auch neue Vorhaben enthalten. Ziel istunter anderem der Bau von bis zu 1,5 Millionen Wohnungen bis 2021sowie eine Milliardenoffensive im sozialen Wohnungsbau.Doch egal ob Mietpreisbremse, Baukindergeld oder Grunderwerbsteuer C- eine Art Strafsteuer für brachliegenden Baugrund - es finden sichkaum Konzepte, um gegen Spekulation und Preistreiberei auf demWohnungsmarkt anzukämpfen.Und während die Politik immer wieder an Schräubchen dreht, ist diedeutsche Hauptstadt zum Schauplatz eines internationalenMonopoly-Spiels geworden, bei dem die Investoren die Preise inschwindelerregende Höhen treiben: Seit 2010 sind dieAngebotskaufpreise für Immobilien in Berlin um fast 109 Prozentgestiegen, allein zwischen 2016 und 2017 um rund 20 Prozent. Dasmacht die Stadt zum weltweiten Spitzenreiter.Weil Löhne und Gehälter bei Weitem nicht in dem Maße wachsen, denktman an der Spree mittlerweile radikal: Der grüne Baustadtrat vonKreuzberg droht mit Enteignung, wenn Immobilienbesitzer ihreWohnungen nicht oder zu teuer vermieten. Der Regierende Bürgermeisterdenkt sogar schon laut darüber nach, Ausländern den Erwerb vonImmobilien vielleicht ganz zu verbieten oder zumindesteinzuschränken."Frontal 21" berichtet über die Hauptstadt Berlin, die nur noch fürdiejenigen attraktiv ist, die mit Wohnraum das große Geld verdienen,und fragt: Wem gehört die Stadt?Erdogan auf Staatsbesuch - Deutschlands schwieriger PartnerMesale Tolu ist seit Ende August 2018 wieder in Deutschland. AchtMonate saß die in Ulm geborene und aufgewachsene Journalistin in derTürkei in Haft. Davor, im April 2017, drangen türkischeAnti-Terroreinheiten ohne aussagekräftige Gründe in ihre Wohnung inIstanbul ein, richteten die Waffen auf sie und ihren Sohn. Tolu kamin Untersuchungshaft, deutsche Behörden wurden nicht benachrichtigt.Ihre Verhaftung fällt in die Zeit der größten und längsten Krisezwischen Deutschland und der Türkei. Kurz bevor Ende September dertürkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nun zum Staatsbesuch nachDeutschland kommt, trifft "Frontal 21" die deutsche Journalistin. ImInterview beschreibt Mesale Tolu, wie belastet das deutsch-türkischeVerhältnis nach wie vor ist.Das Versagen der katholischen Kirche - Missbraucht und alleingelassenZwischen 1946 und 2014 sollen sich mutmaßlich mindestens 1670Geistliche an 3677 überwiegend männlichen Minderjährigen vergangenhaben. Das ist das Ergebnis der von der Deutschen Bischofskonferenzin Auftrag gegebenen und auf ihrer Herbst-Vollversammlung in Fuldavorgestellten Studie über sexuellen Missbrauch in der katholischenKirche in Deutschland.Wie vorab bekannt wurde, sollen mehr als die Hälfte der Opfer zumTatzeitpunkt maximal 13 Jahre alt gewesen sein, in etwa jedemsechsten Fall erlitten die Kinder unterschiedlichste Formen derVergewaltigung. Die Dunkelziffer dürfte aber weit höher sein. Weiterzeigt die Untersuchung, dass Bistümer zur Vertuschung von Vorwürfenoffenbar Akten vernichteten. Das beunruhigende Fazit der Forscher: Esgebe keinen Anlass anzunehmen, "dass es sich beim sexuellenMissbrauch Minderjähriger durch Kleriker der katholischen Kirche umeine in der Vergangenheit abgeschlossene und mittlerweile überwundeneThematik handelt".Doch an der Missbrauchsstudie gibt es Kritik: Sie zeige nicht dasganze Bild, viele kirchliche Einrichtungen seien nicht untersuchtworden. Auch die Opfer fühlen sich übergangen - mit ihnen und mitMitgliedern der katholischen Kirche, die jetzt an ihrer Institutionzweifeln, hat "Frontal 21" gesprochen.Betriebsräte bei "Nordsee" - Beförderung statt Mitbestimmung?Matjes, Hering oder Backfisch - damit ist die Fast-Food-Kette"Nordsee" zu einem der größten Systemgastronomie-Betriebe inDeutschland geworden. Hier und in Österreich beschäftigt dasUnternehmen in eigenen Filialen insgesamt 4500 Mitarbeiter.Einen dieser Mitarbeiter, der seit vielen Jahren Filialleiter undBetriebsrat bei "Nordsee" ist, hat "Frontal 21" getroffen. Als dieFischrestaurant-Kette ihn vor wenigen Monaten zum leitendenAngestellten befördern wollte, hätte er sich darüber eigentlichfreuen können. Doch die wollte bei ihm nicht aufkommen. Denn, soberichtet er, die Beförderung habe für ihn nur Nachteile: "Ichverliere viele Rechte, mehr Geld gibt's auch nicht."Das Problem: Leitende Angestellte dürfen bei Betriebsratswahlen wederabstimmen, noch antreten. Sie müssten zudem ihr Amt in derPersonalvertretung niederlegen. Christoph Schink von der GewerkschaftNahrung, Genuss und Gaststätten sieht in dieser Vorgehensweise einen"billigen Taschenspielertrick", um auf die Betriebsratswahlen im März2018 Einfluss zu nehmen. 