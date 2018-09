ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!!Sonntag, 30. September 2018, 11.50 UhrZDF-Fernsehgarten on tourAndrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe aus StralsundVorerst Lerchenberg ade: Der "ZDF-Fernsehgarten on tour" feiert denHerbst in Stralsund. Die Show gastiert in der Hansestadt, derenehrwürdige Altstadt zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt.Gäste: Helmut Lotti, Pur, Tom Gaebel, Karat, Linda Hesse, The DarkTenor, Angelo Kelly & Family, Michael Schulte, Ute Freudenberg, TomGregory und andere.Moderatorin Andrea Kiewel hat viele sportliche Herausforderungen fürihre Gäste im Gepäck. Ehrgeizige Wasserratten sind klar im Vorteil amStrelasund, wie die Meerenge der Ostsee hier genannt wird. Und dieHafeninsel besticht durch alte und neue Architektur.Bei so viel Sportund frischer Brise meldet sich alsbald der Hunger: Kulinarischverwöhnt die Küche mit einem klassischen Drei-Gänge-Menü aus derRegion, das hoffentlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer zumNachkochen animieren wird. Weitere Servicethemen und Tipps runden daskurzweilige Programm mit viel Musik, Spaß und Unterhaltung ab.Inkurzen Filmen begegnet "Leute heute"-Moderator Florian Weiss ganzbesonderen Menschen und porträtiert schöne Orte sowie Landschaftenrund um die Kulturlandschaft Stralsund.Zwei weitere Ausgaben des "ZDF-Fernsehgarten on tour" aus Stralsundwerden am 7. und 14. Oktober 2018 ausgestrahlt.Sonntag, 7. Oktober 2018, 12.03 UhrZDF-Fernsehgarten on tourAndrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe aus StralsundIn der zweiten Ausgabe der Show spielen die Küstenregion sowie Faunaund Flora eine Hauptrolle. Und mit "Leute heute"-Moderator FlorianWeiss steht Andrea Kiewel ein wahrer Tierfreund zur Seite.Gäste: Vicky Leandros, Christina Stürmer, Olaf Berger, SebastianHämer, Vincent Gross, Goldmeister, Schlagerlegenden, Eagle-EyeCherry, Die Lochis und andere.Die Ostseeregion rund um die Hansestadt Stralsund ist auch die Heimatvieler Tiere. Vielleicht hat Florian Weiss Glück, wenn er dieKraniche sucht, und kann beobachten, wie sich die Tiere nach wahrenMassenstarts in der Luft formieren, bevor sie nach Südeuropa odersogar Afrika aufbrechen.Groß geschrieben werden Service und Tipps für die Zuschauerinnen undZuschauer: Unter anderem präsentieren "Style-Expertin" Astrid Rudolphund ihre Models passende Outfits für den herbstlichenStrandspaziergang und die kommende Herbst-Winter-Saison 2018/2019.Sontag, 14. Oktober 2018, 12.20 UhrZDF-Fernsehgarten on tourAndrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe aus StralsundIn der letzten Ausgabe der Show stehen Sport und Spiel im Mittelpunkteines abwechslungsreichen Programms. Dabei duellieren sich unteranderem prominente Kommissare aus ZDF-"SOKO"-Reihen.Gäste: Pur, Wolfgang Lippert, Alexander Knappe, Bell, Book & Candle,Joey Heindle, Beatrice Egli, Frank Schöbel, Lea, Assaf Kacholi, NevioPassaro, Vincent Malin und andere.Die Show gastiert wieder auf der Hafeninsel in Stralsund. AlteIndustriegebäude, ein modernes Museum und das historischeSegelschulschiff "Gorch Fock I" bilden die ideale Kulisse für vielAction, Spaß und Abwechslung. Wagemutige und Wissende werden mit demlegendären "Goldenen Mainzelmännchen" aus den Händen von ModeratorinAndrea Kiewel ausgezeichnet.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell