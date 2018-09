ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 20. September 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: DJ BoBo, MusikerDonnerstag, 20. September 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteSicherheit von Großveranstaltungen - Vor dem Oktoberfest in MünchenWie gut sind Bio-Tomaten? - Wir machen den TestExpedition: Die Weinstraße (3) - Kerb in DeidesheimDonnerstag, 20. September 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissLena Meyer-Landrut feiert in Berlin - "Dreamball" in der HauptstadtWolfgang Joop in Wien - Stadtbummel mit dem DesignerDonnerstag, 20. September 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Teurer Strom, billige Ausreden - Scheitert die Energiewende?Gäste:Peter Altmaier, CDU, Bundesminister Wirtschaft u. EnergieAnton Hofreiter, B'90/Die Grünen, Vorsitzender der BundestagsfraktionRolf Martin Schmitz, Vorstandsvorsitzender (CEO) RWE AGAntje Grothus, Braunkohle-Gegnerin, Hambacher ForstChristine Herntier, parteilos, Bürgermeisterin von SprembergKlaus Müller, Verbraucherzentrale BundesverbandEs geht um Kohle, um Klima, Arbeitsplätze und viel Geld. Im HambacherForst wird derzeit der Wahnsinn der deutschen Energiepolitikdeutlich. Für die Klimaschutzziele der Regierung ist der Abbau derheimischen Braunkohle eine Katastrophe, für Tausende Beschäftigte instrukturschwachen Regionen die einzige Hoffnung.Aber auch Deutschlands Verbraucher, die schon heute europaweitSpitzenpreise für Strom zahlen, sind doppelt betroffen: Sie zahlennicht nur weiter Milliarden für die Förderung der Öko-Energie, mitihren Steuern werden auch alle Misserfolge und Fehlplanungen derEnergiewende ausgebügelt, Energieunternehmen entschädigt. Wer sollden Preis der Energie-Wende zahlen? Wie sinnvoll ist eine teurePolitik, die ihr wichtigstes Ziel nicht erreicht: das Klima zuschützen?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell