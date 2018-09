ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 19. September 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Joja Wendt, Pianist und KomponistEnergieausweis auf dem Prüfstand - Die Werte vieler Häuser sindungenauDiagnose Clusterkopfschmerz - Spritzen gegen die HorrorschmerzenArmin Roßmeiers süße Versuchung - Joghurtcreme mit HeidelbeerenMittwoch, 19. September 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteAktenzeichen XY...ungelöst - Der Fall Yvonne RungeAlleskönner Salz - Flecken oder Eingebranntes entfernenExpedition: Die Weinstraße (3) - Tierarztpraxis und SchwimmbadMittwoch, 19. September 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagVon der Ruine zum Landhaus - Neuer Glanz im Gutshaus ThurowMittwoch, 19. September 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissMit Wolfgang Joop in Wien - Ein Stadtbummel mit dem DesignerPromis feiern Jubiläum - "Welt am Sonntag" wird 70Mittwoch, 19. September 2018, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperÖsterreich umwirbt Südtiroler - Ein unmoralisches Angebot?Das Casino-Comeback in Atlantic City - Und wieder Full HouseKrieg und Terror in Afghanistan - Im Land der Taliban"außendienst" als Trucker in Irland - Nächster Halt: BrexitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell