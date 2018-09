ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 18. September 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGäste: Hennes Bender, KomikerMichael Bewerunge, ZDF-JournalistWenn Kinder nicht zur Schule wollen - Was tun gegen Schulangst?Seelachs mit Basilikum-Queller-Püree - Leckeres Rezept von ChefkochRoßmeierGroße Ziele beim Lauftraining - Langstreckenläufer Fitschen mit TippsDienstag, 18. September 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Ralph SzepanskiTipps rund um Gebrauchtwagenverkauf - Darauf sollten Sie achtenEin Indianer in Hasselfelde - Wayne im deutschen "wilden Westen"Expedition: Die Weinstraße (2) - Wirte und bunte EselDienstag, 18. September 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbThronrede von Willem Alexander - Der König eröffnet dasParlamentsjahrCollien Ulmen-Fernandes in Potsdam - Neues Kinderbuch derSchauspielerinDieter Bohlens Wohnträume - Mit dem Moderator im MöbelhausDienstag, 18. September 2018, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtKleidung von H&M - Verschwendet und vernichtetZu H&M gehen - das war jahrelang cool: lässige Mode, kleiner Preis.Jeden Monat eröffnete eine neue Filiale. Die schwedische Modekette"Hennes & Mauritz" boomte. Doch mittlerweile trifft sie den Geschmackder Kunden nicht mehr, diese shoppen immer häufiger bei derKonkurrenz oder online. Die Folge: H&M steckt tief in der Krise undsitzt weltweit auf einem Berg von unverkauften Kleidungsstücken imWert von rund 3,5 Milliarden Euro.Doch was passiert mit der Ware, die nicht verkauft wird? Imvergangenen Jahr deckte das Dänische Fernsehen auf, dass H&M Kleidungtonnenweise verbrennt. Das Unternehmen entgegnete, nur beschädigteund nicht verkaufbare Ware würde ausgesondert. Was geschieht inDeutschland mit der überschüssigen Ware? "Frontal 21" hat dasgemeinsam mit der "WirtschaftsWoche" recherchiert.Der Fall Maaßen - Symptom einer RegierungskriseSeit seinen Äußerungen im Zusammenhang mit dem Aufmarsch vonRechtsradikalen in Chemnitz am 26. August 2018 stehtVerfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen in der Kritik. DasRingen um seine Zukunft hat sich zu einem handfesten Streit unter denRegierungsparteien entwickelt und gefährdet das Ansehen der GroßenKoalition.Die Strategie von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), in derFrage der Einwanderung immer wieder den Konflikt mit BundeskanzlerinAngela Merkel (CDU) zu suchen, droht das Vertrauen der Bürger in diePolitik zu beschädigen, warnt einer seiner Amtsvorgänger, derFDP-Politiker Gerhart Baum. Seehofer hätte den Verfassungsschutzcheffrühzeitig zur Zurückhaltung ermahnen müssen, um Schaden von dem Amtund der Großen Koalition abzuwenden."Frontal 21" über den Fall Maaßen, der die Bundesregierung erneut ineine Krise stützt.Was Juden in Deutschland erleben - Angespuckt, bedroht, beschimpftEiner dieser Übergriffe geschah erst vor Kurzem: In Chemnitz verübtenVermummte einen Anschlag auf ein jüdisches Restaurant, riefenantisemitische Parolen und bewarfen das Restaurant mit Steinen. InBerlin wurde im bürgerlichen Stadtteil Prenzlauer Berg einKippa-Träger mit einem Gürtel geschlagen, mitten am Tag, und nur einePerson griff ein.Für Jüdinnen und Juden in Deutschland sind diese Meldungen keineÜberraschung, denn sie erleben in ihrem Alltag immer wiederAntisemitismus. Sie werden angegriffen, bespuckt und beschimpft, undoft schauen alle einfach nur zu.Antisemiten sind nicht nur am rechten Rand zu verorten. Vielmehr istder Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, in allenpolitischen und religiösen Lagern anzutreffen. Man dürfe nichtdenken, dass er nur ein rechtsextremes oder rechtspopulistischesPhänomen sei, sagt Monika Schwarz-Friesel, Antisemitismusforscherinund Kognitionswissenschaftlerin an der Technischen UniversitätBerlin. Das würde das Phänomen völlig verkürzt darstellen. "Wir habeneinen ausgesprochen starken linken Antisemitismus, auch einenbesonders virulenten muslimischen Antisemitismus, eben auch vieleAntisemitismen aus der Mitte der Gesellschaft, durchaus auch vongebildeten Antisemiten.""Frontal 21" hat mit Jüdinnen und Juden über ihre Erfahrungengesprochen, die von ihrem erschreckenden Alltag erzählen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell