ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 15. September 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichEinfach machenNicht nur reden, sondern einfach machen! Und das womöglich entgegenaller Wahrscheinlichkeiten. Das ist das Motto von Wolfgang Herrmannund Elif Özbek. Sie wagen mit Behinderung Unglaubliches Der73-jährige Wolfgang ist blind und baut sein Traumhaus in Eigenregie,sein Lieblingswerkzeug: die Kreissäge. Die 15-jährige Elif hat denVorlesewettbewerb ihrer Schule gewonnen, trotz Fehlbildungen vonKopf, Gesicht und Hals, die ihr das Sprechen schwer machen.Samstag, 15. September 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringWohnungsnot in München - Tausende zu Großdemo erwartetCSU und AfD im bayerischen Wahlkampf - Kampf um jede StimmeHammer der Woche in Leverkusen - Kostenexplosion bei BusbahnhofDeutschlandreise an den Main - Die neue Altstadt von FrankfurtSonntag, 16. September 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhZu Besuch im Caritas-Krankenhaus Bad MergentheimModerne Medizintechnik, beste Pflege und ein breites Spektrum anDiagnostik und Therapie. Seit mehreren Jahren belegt dasCaritas-Krankenhaus in der "Focus"-Bestenliste einen guten Platz."sonntags" schaut hinter die Kulissen. Wie geht man hier um mitsteigendem Kostendruck und überlastetem Pflegepersonal? Wie setzt dasKrankenhaus Akzente, will es doch dem christlichen Menschenbildverpflichtet bleiben?Sonntag, 16. September 2018, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem SendezentrumMainzDer "ZDF-Fernsehgarten" präsentiert seine vorletzte Folge der Saison2018. Andrea Kiewel begrüßt musikalische Gäste und stelltinteressante Themen vor. Gäste: Deine Freunde, Yannick Bovy, JulianDavid, Parallel, Marie Wegener, Bottle Boys, Stereoact feat. Sarahund andere. Die Zuschauer haben erneut die Möglichkeit, ein Auto zugewinnen.Als weiteren Programmpunkt zeigt Jeanette Marquis angesagte Rezepteund die neuesten Trends in der Küche. Seit mehr als 30 Jahrenpräsentiert der "ZDF-Fernsehgarten" ein abwechslungsreichesUnterhaltungsprogramm aus Show, Artistik, Sport, Servicethemen undvor allem jeder Menge Musik. Die Sendung wurde als "die am längstenlaufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow" in das "Guinness-Buch derRekorde" aufgenommen.Sonntag, 16. September 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Nobert KönigFußball-BundesligaAnalyse des 3. SpieltagesFußball-StoryAktuelle ReportageNFL: Die Familie St. Brown, Teil zweiDeutsch-amerikanische ErfolgsstoryFormel 1: Großer Preis von SingapurZusammenfassungWeltreiterspiele: DressurÜbertragung der Entscheidung