ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 8. September 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichGrenzenlos spielen: Im KletterparkGrenzenlos spielen - wie inklusiv sind Freizeitangebote für Familien?Die elfjährige Juli Reinshagen sitzt im Rollstuhl - wie viel Spaßkann sie mit ihren vier Geschwistern erleben? Im dritten Teil derReihe besucht Familie Reinshagen einen inklusiven Klettergarten imnordrhein-westfälischen Gütersloh. Hier sollen Menschen mit und ohneBehinderung gemeinsam klettern können. Eine tolle Herausforderung fürJuli und ihre Geschwister.Juli hat die Glasknochenkrankheit. Das hält sie aber nicht davon ab,mit ihren Schwestern zusammen zu spielen. Das Recht auf Inklusion istin der UN-Behindertenkonvention für alle Menschen festgeschrieben.Auch das (deutsche) Behindertengleichstellungsgesetz soll diegleichberechtige Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben inder Gesellschaft gewährleisten. Zwar wurden der Privatwirtschaft inDeutschland keine bindenden Verpflichtungen auferlegt. Aberinzwischen haben auch viele Freizeiteinrichtungen erkannt, dassBarrierefreiheit und damit Spielen ohne Hindernisse einfach in derheutigen Zeit ein wichtiges Ziel sein muss."Menschen - das Magazin" testet mit Familie Reinshagen, ob dasgrenzenlose Spielen schon Wirklichkeit ist. In Teil eins und Teilzwei der Sendereihe besuchte Juli mit ihrer Familie ein Spaßbad undeinen Freizeitpark.Letzter Teil der dreiteiligen Reihe "Menschen - das Magazin:Grenzenlos spielen".Samstag, 8. September 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherMob in Chemnitz? - Was sagen die Bürger der Stadt?Ministerpräsident Kretschmer unter Druck - Diskussion um Extremismusin SachsenHeile Welt in Hassum - Wo das Dorfleben noch funktioniertHammer der Woche - Brücke seit 13 Jahren gesperrtSonntag, 9. September 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhTierschutzDie Natur in Deutschland verliert jeden Tag die Fläche von rund 90Fußballfeldern - zugunsten von Verkehr und Siedlungsbau. Ein Verlustfür den Menschen, aber vor allem auch für die Tierwelt. Elch, Wisent,Wildpferd, Alpenfledermaus und Auerochse - alles Tiere, die inDeutschland längst verschwunden sind. Wolf, Luchs, Adler und Uhudroht das gleiche Schicksal. Die Sendung zeigt, wie versucht wird,Tiere und ihren Lebensraum zu retten.Sonntag, 9. September 2018, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem SendezentrumMainzHeute verwandelt sich das Gelände des "ZDF-Fernsehgartens" inDeutschlands größten Open-air-Tanzpalast. Gäste: Joachim Llambi,Ireen Sheer, Olaf der Flipper, Fantasy, Leonard, Maximilian Arland,Linda Fäh, Adiama, Amigos, Die Cappuccinos, Jörg Bausch, BernhardBrink, Wolfgang Trepper, Funky Monkeys und andere.Sonntag, 9. September 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball: Nations LeagueVorbericht Deutschland - PeruFußball-StoryAktuelle ReportageMountainbike: WM in LenzerheideAktueller BerichtBiathlon: IBU-Kongress in KroatienDoping- und KorruptionsvorwürfeNFL: Die Familie St. Brown, Teil 1Deutsch-amerikanische Erfolgsstory