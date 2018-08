ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 18. August 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichIn guten wie in schlechten Zeiten!In guten wie in schlechten Zeiten füreinander da sein. Was ist, wenndieses Versprechen dem Partner abverlangt wird? Das Ehepaar Schmidterlebt das gerade. Bruno hat ALS. Nicht nur der 53-Jährige muss seitsechs Jahren mit dieser Diagnose leben, auch Ehefrau Birgit undTochter Jenny. Die unheilbare Krankheit, bei der Brunos Nerven undMuskeln nach und nach versagen, wirft die Zukunftspläne der ganzenFamilie um.Bruno Schmidt möchte trotz ALS am Leben teilnehmen. Während derDreharbeiten wirkt er heiter und optimistisch. Ehefrau Birgit leidetsehr, macht sich viele Sorgen um ihren Mann. Und Jenny möchte wiederzu ihren Eltern ziehen und sie unterstützen.Samstag, 18. August 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringStreiks an Uni-Kliniken in NRW - Arbeitskampf zu Lasten derPatienten?Kinderarmut in Frankfurt/Oder - Kein Geld, keine Zukunft?Erst ausgebildet, dann abgeschoben - Neue Diskussion um dasBleiberechtHammer der Woche - Geld sparen durch StromverschwendungSonntag, 19. August 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhWenn etwas besonders schön ist, können wir uns daran nicht sattsehen:Die Schaulust hat uns gepackt. Was aber, wenn die Neugierde uns zurücksichtslosen Schaulustigen macht? Gaffer beherrschen neuerdingsdie Schlagzeilen. Personen, die bei Unfällen fotografieren statt zuhelfen. "sonntags" trifft Menschen, die von schönen Bildernbegeistert sind, aber auch solche, die mit den Schattenseiten unsererSensationslust umgehen müssen.Einer NABU-Einschätzung zufolge gibt es einen direkten Zusammenhangzwischen dem Vogelsterben und dem massiven Insektenrückgang. Die Zahlder Insekten hat in manchen Gebieten Deutschlands schon um bis zu 80Prozent abgenommen. Wenn die Insekten verschwinden, verschwinden dieVögel, wenn die Vögel verschwinden, verschwindet unsere Nahrung, wenndie Nahrung verschwindet, verschwindet auch der Mensch. "sonntags"geht deshalb der Frage nach, was wir für das Überleben der Vögel tunkönnen.Sonntag, 19. August 2018, 12.00 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzPikant und feurig, spitzfindig und sinnlich geht es auf dem MainzerLerchenberg zu, denn das Motto der neuen "Fernsehgarten"-Folge lautet"Schön scharf". Gäste: Kerstin Ott, Ben Zucker, Vincent Gross, DetlefMalinkewitz, Helmut Lotti, Zoë, Georgie Chapple und andereAndrea Kiewel präsentiert Scharfes in allen Variationen: vonKulinarischem über eine kleine Messerkunde bis hin zu einerDessous-Modenschau.Sonntag, 19. August 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball-Story - Vor dem Start der BundesligaPara-Schwimm-EM in Dublin - Aktuelle ReportageRollstuhlbasketball: WM in Hamburg - Deutschland - USA, FrauenBeachvolleyball: Majors Tour - Finale der Frauen in HamburgPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell