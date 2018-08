ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Freitag, 17. August 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Mickie Krause, SängerSport im Hochsommer - Richtig trainieren bei HitzeWohnen & Design - Urlaubsfeeling für die WohnungUrlaub in Bulgarien - Goldstrand ist der neue BallermannFreitag, 17. August 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinUngeziefer im Müll - Wie kann man sich schützen?Süße Erfrischung - Mythen rund ums EisExpedition Deutschland: Berlin - Glück und ZufriedenheitFreitag, 17. August 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbDie Jacksons auf Mallorca - Konzert auf der UrlaubsinselMette-Marit feiert Geburtstag - Die Kronprinzessin wird 45Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasFreitag, 17. August 2018, 23.15 Uhraspekte - on tourEuropäische Kulturhauptstädte 2018Moderator: Katty Salié und Jo SchückEuropa zwischen Friesland und Malta - das Kulturhauptstadt-Jahrspannt diesmal einen weiten Bogen zwischen zwei altenHandelsregionen. Leeuwarden ist eine der beiden europäischenKulturhauptstädte 2018. Genau genommen nicht nur Leeuwarden, sonderndie Region Friesland. Elf holländische Städte präsentieren sich unterdem Motto "Trau Dich!".Valletta, Maltas Hauptstadt, wurde bereits 1980 wegen ihrer vielenhistorischen Bauwerke ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen - nurGegenwart und Zukunft der kleinen Inselrepublik bereiten dann dochKopfzerbrechen.Eine Reise in die beiden diesjährigen Kulturhauptstädte.Letzte Folge "aspekte - on tour".Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell