ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 16. August 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGäste: Eric T. Hansen, AutorAstrid Ule, AutorinArbeitslos und depressiv - Zu wenig Hilfe für BetroffeneSchwankende Online-Preise - Die Preisdifferenzen sind teils enormMadonna wird 60 - Wir gratulieren der Pop-DivaDonnerstag, 16. August 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinEin Sommer wie fürs Eis gemacht - Eismacher mit Ideen in MünchenExpedition Deutschland: Merzig - Zwei starke FrauenMänner und Schminken? - Beauty BoysDonnerstag, 16. August 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldBulgarien statt Ballermann - Tourismusboom an der GoldküsteDonnerstag, 16. August 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbSet-Besuch bei Fatih Akin - Dreharbeiten in HamburgKönigin Margrethe macht Urlaub - Ferienzeit in FrankreichTil Schweiger in Travemünde - Start der Freilichtkino-Saison