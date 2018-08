ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 15. August 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Doro Pesch, SängerinHandwerker-Pfusch - Kunden können sich wehrenAir-Berlin-Pleite - Stand der Dinge - ein Jahr danachHundefotografie - Vierbeiner perfekt abgelichtetMittwoch, 15. August 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinSituation in Siegburg - Eine Woche nach BöschungsbrandExpedition Deutschland: Bremen - Zu Hause in Bremen und in derKaribikBeauty Boys - Männer und SchminkenMittwoch, 15. August 2018, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperDubrovnik und der Massentourismus - Sommer, Sonne, UrlauberflutDie Migranten von Mayotte - Frankreichs verlorenes ParadiesLeben mit dem Terror in Kabul - Alltag im AusnahmezustandDorfhelferinnen in Österreich - SOS BauernhofPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell