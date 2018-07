ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 28. Juli 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichNetworkerKübra Sekin engagiert sich im Internet für Gleichberechtigung vonMenschen mit und ohne Behinderung. Für die "Aktion Mensch" hat die28-Jährige einen eigenen Videoblog auf YouTube. Kübra hat dieGlasknochenkrankheit, sitzt im Rollstuhl. Sie zeigt in ihren witzigenVideos aus ihrem Alltag, wo es hakt, und möchte die Leuteunterhalten, nie anklagen. Nun hat die Schauspielerin auch eine Rollein der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" - als Aktivistin.Auch Michel Arriens wird nicht müde, sich auf Social Media und inseinem Blog für die Rechte behinderter Menschen einzusetzen. Seitüber einem Jahr arbeitet der 28-Jährige für die Petitionsplattform"Change.org". Auf dieser weltweit agierendenOnline-Aktivismus-Plattform möchte der kleinwüchsige Mann Menschenfür die gute Sache zusammenbringen.Samstag, 28. Juli 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherDeutschland schwitzt - Hitzewelle und die FolgenNach der Özil-Debatte - Was Deutschtürken in Mannheim sagenWahlkampf in Bayern - Wie sich die Parteien positionierenHammer der Woche - Solaranlage muss handbetrieben werdenSonntag, 29. Juli 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Michael SahrRadfahren im UrlaubImmer mehr Menschen sind im Urlaub per Rad unterwegs. "sonntags"berichtet über diesen Trend und erkundet, warum das so anregend istund was man unterwegs erleben kann. Moderator Michael Sahr war dazumit einem Pedelec - einem Fahrrad mit Elektromotor - unterwegs aufDeutschlands beliebtestem Radweg, dem Elbe-Radweg. Unterwegs triffter viele interessante Menschen und spricht mit ihnen über ihr Lebenund ihre Projekte.Zum Beispiel Ernst Paul Dörfler, der schon zu DDR-Zeiten für denErhalt der einzigartigen Elbauenlandschaft kämpfte. In derBauhaus-Stadt Dessau berichten fünf Männer im Alter von zusammen 400Jahren, warum sie historische Flugzeuge von Hugo Junkersoriginalgetreu rekonstruieren.Im Wörlitzer Gartenreich entdeckt Michael Sahr die Schönheit desUNESCO-Welterbes, und im nahen Wittenberg besucht er eineinzigartiges Panorama, das die Besucher in die Zeit der Reformationentführt. Elbaufwärts in Klöden trifft er Mitglieder eines Vereins,die sich um eine mittelalterliche Burg kümmern, und in Torgau erfährter von einer Stadtführerin alles über Katharina von Bora, dieselbstbewusste Ehefrau von Martin Luther.Die "sonntags"-Reise endet in Weßnig, in der ersten RadfahrerkircheDeutschlands, die Jahr für Jahr von Tausenden Radfahrern besuchtwird.Sonntag, 29. Juli 2018, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste"Malle ist nur einmal im Jahr!" Mit Spiel, Spaß und den aktuellstenParty-Hits findet Deutschlands größte Mallorca-Party heute auf demMainzer Lerchenberg statt. Gäste: Jürgen Drews, Peter Wackel, JürgenMilski, Markus Becker, Tim Toupet, Marry, Tobee, Jörg & Dragan, OlafHenning, Almklausi, Loona, Anna-Maria Zimmermann und andere.Sonntag, 29. Juli 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFC Bayern München - Manchester City - Testspiel in Miami/USAFußball-Story - Marco Rose, Trainer RB SalzburgLeichtathletik - Das deutsche Sprinterinnen-TeamIronman in Hamburg - Aktuelle ReportageFormel 1: Großer Preis von Ungarn - Zusammenfassung aus BudapestPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell