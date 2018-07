ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 25. Juli 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGäste: Philipp Boy, Ex-KunstturnerRick Astley, SängerRekordsommer in Deutschland - Wie lange bleibt es noch so heiß?Krankheiten, die man nicht sieht - Patienten werden oft belächeltVeganes Grillen - Grill-Genuss ohne TierprodukteMittwoch, 25. Juli 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Andrea BallschuhApotheke auf der Wiese - Kräuter gegen WehwehchenExpedition München - Engagement für ObdachloseDorfkinder (3) - Biobauer FelixMittwoch, 25. Juli 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissThomas Gottschalk in Bayreuth - Eröffnung der FestspieleABBA-Männer im Interview - Björn und Benny zu "Mamma Mia 2"Joseph Hannesschläger verliebt - Heimliche Hochzeit in MünchenMittwoch, 25. Juli 2018, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperDeutsche Urlauber in der Türkei - Sommer, Sonne, Menschenrechte?Albanien: Allein gegen die Mafia - Kampf gegen das VerbrechenPutins Comeback - Zurück am Tisch der MächtigenDie Cowboy-Kids aus Texas - Fest im SattelPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell