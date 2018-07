ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 19. Juli 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Rick Kavanian, Schauspieler und ComedianSprache in der Politik - Wie Worte unser Denken bestimmenUnfreiwillig Single sein - Wie gehen Betroffene damit um?Hitze im Auto - Eine oft unterschätzte GefahrDonnerstag, 19. Juli 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinPlage Staudenknöterich - Schwierige BekämpfungZeckenalarm - Vorsorge und BehandlungExpedition Deutschland: Hamburg - Stadtjäger im Botanischen GartenDonnerstag, 19. Juli 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagDramatischer Sportunfall - Ein Familienvater gibt nicht aufDonnerstag, 19. Juli 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbOtto Waalkes: Spaßvogel der Nation - Geburtstagsshow am Sonntag imZDFPrinz George: Süße 5 Jahre alt - Er feiert am Sonntag GeburtstagPromis im Sommerurlaub - Sie posten fleißig Fotos im InternetPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell