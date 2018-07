ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 18. Juli 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Volker Klüpfel, Michael Kobr, AutorenRundfunkbeitrag vor Gericht - Das BVerfG verkündet ein UrteilAbzocke bei Amazon - Betrüger nutzen die Amazon-PlattformBesuch im Papageiencafé - Bochum hat eine neue AttraktionMittwoch, 18. Juli 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinVersteigerung herrenloser Fahrzeuge - Schnäppchen mit PSExpedition Deutschland: Ilmtal - Kleingartenglück und MeeresabenteuerTraumjob Spielplatzkontrolleur - Den ganzen Tag spielenMittwoch, 18. Juli 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagNeues Leben auf Mallorca - Ein Deutscher im 5-Sterne-HotelMittwoch, 18. Juli 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbCHIO-Reitturnier in Aachen - Zahlreiche VIPS sind vor OrtMichael Douglas im neuen Film - Hauptrolle in "Ant-Man and the Wasp"Stars und ihre Mode-Sünden - Wie haben sich Stars vergriffen?Mittwoch, 18. Juli 2018, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperPutins Einfluss in den USA - Die Russland-ConnectionFestung Europa - Wie die EU ihre Grenzen schütztLiberté, Egalité, Mbappé - Die Weltmeister aus der BanlieuePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell