ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 17. Juli 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Hasnain Kazim, Journalist und AutorSo arbeitet die Schufa - Wie kommt der "Score" zustande?Gesund in den Urlaub - Fitnessübungen für unterwegsWorld Emoji Day - Wir feiern Smileys & Co.Dienstag, 17. Juli 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinLifehacks im Haushalt - Tricks und Kniffe der ExpertinExpedition Deutschland: Schkeuditz - Das Dorf, das es nicht mehr gibtDer Traum vom Auswandern - Neue Heimat in KroatienDienstag, 17. Juli 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbWeltpremiere "Mamma Mia 2" in London - Alle Stars auf dem rotenTeppichJoseph Hannesschläger hat geheiratet - Erst kürzlich heimlicheHochzeitVerlobte Prominente - Verlobt, aber keine ewige LiebeDienstag, 17. Juli 2018, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtRechnen und rappen - Schule im BrennpunktAn der Kepler-Schule in Berlin-Neukölln zeigt sich, worüberDeutschland derzeit diskutiert: die Herausforderung der Integration.Vor allem zeigt sich eine Politik, die jene im Stich lässt, die durchArmut an der Bildungsungerechtigkeit leiden, und Lehrer, die alsLebenshelfer alles für ihre Schüler geben. Ein Schulhalbjahr langbegleitet "Frontal 21" die Kinder der Klasse 8b und ihre Lehrer. DerFilm gibt seltene Einblicke in das Leben der Teenager im Problemkiezund in ihren Schulalltag, bei dem es oft nicht um Fächer wie Matheoder Deutsch geht, sondern darum, Kindern ohne Chance eine Chance zugeben.Bootsflüchtlinge im Mittelmeer - Abweisen und abschreckenWährend die Zahl der Migranten nach Europa stetig sinkt, steigen diepolitischen Spannungen um das Thema. In immer mehr europäischenLändern geben populistische Parteien den Anti-Einwanderungston an.Europa schottet sich zunehmend ab. Die neue italienische Regierungverweigert mittlerweile kategorisch allen Schiffen die Einfahrt inihre Häfen, die Geflüchtete aus dem Mittelmeer gerettet haben.Besatzungen von Booten privater Hilfsorganisationen warten in Italienoder Malta auf ihre Prozesse. Über die Frage, ob die Helfer wirklichRetter sind oder den Schleusern bei ihrem schmutzigen Geschäft in dieHände spielen, ist eine Kontroverse entbrannt. "Frontal 21" fragt:Gehen Europas Werte auf dem Mittelmeer verloren und sind neue Grenzenlängst salonfähig geworden?Risiko Berufsunfähigkeit - Versichert und trotzdem schutzlosWas passiert, wenn man den eigenen Beruf wegen Krankheit oder denFolgen eines Unfalls irgendwann nicht mehr ausüben kann, darübermöchte sich kaum einer Gedanken machen. Doch so gut wie jeder Expertebetont: Menschen sollen ihre Arbeitskraft absichern. Trotzdem habenlaut Versicherungsbranche nur rund 25 Prozent aller Arbeitskräfte inDeutschland eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) abgeschlossen.Denn seit 2001 ist sie eine reine private Vorsorge. Mit den großenSozialreformen der damaligen rot-grünen Bundesregierung unterBundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und Arbeitsminister WalterRiester (SPD) wurde die staatliche Berufsunfähigkeitsabsicherung ausder gesetzlichen Rentenversicherung herausgelöst und durch eineErwerbsminderungsrente ersetzt. Doch die ist für viele Arbeitnehmer,Selbständige oder Beamte keine Alternative. Denn sie zahlt nur, wennMenschen gar nicht mehr oder so gut wie gar nicht mehr arbeitenkönnen - und die Renten sind auch relativ niedrig.Aber auch diejenigen, die eine BU-Versicherung abgeschlossen haben,können sich im Schadensfall nicht unbedingt auf eine Zahlungverlassen. Immer wieder gibt es Auseinandersetzungen mit demVersicherer darüber, ob tatsächlich eine Berufsunfähigkeit vorliegt.Wenn das der Fall ist, kann es durchaus Jahre dauern, bis dieBetroffenen Leistungen erhalten."Frontal 21" über den nicht ausreichenden Schutz vorBerufsunfähigkeit und Probleme mit der Versicherung im Leistungsfall.