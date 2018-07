ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 10. Juli 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Wingenfelder, BandFrische Pfifferling-Rezepte - Armin Roßmeier kocht live im StudioLetzte Hoffnung Verbrennungschirurgie - Wie die Ärzte Leben rettenElektro-Scooter im Check - Was taugen die faltbaren Tretroller?Dienstag, 10. Juli 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteErnährungstipps für den Sommer - Zu heiß, zu kalt, zu fettig, zu vielExpedition Deutschland: Gilching - SammelleidenschaftenEin Tag als Eisverkäuferin - Von wegen AbkühlungDienstag, 10. Juli 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldWacholder, wilde Orangen und Zitronen - Deutscher brennt Gin aufMallorcaDienstag, 10. Juli 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbRoyale Schnappschüsse - Ungewöhnliche Fotos von den RoyalsJürgen Prochnow: Theater in Worms - Bei den NibelungenfestspielenHeidi Klum verliebt in Tom Kaulitz - Hat diese Liebe Bestand?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell