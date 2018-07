ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 5. Juli 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Johannes B. Kerner, ModeratorTopthema: Reisen mit Behinderung - Urlaubstipps für RollstuhlfahrerHortensien für Garten und Balkon - Elmar Mai mit Pflanz- undPflegetippsFeines Körnersandwich für heiße Tage - Leichter SommersnackDonnerstag, 5. Juli 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Ralph SzepanskiSchimmel an Lebensmitteln - Was muss weg?Expedition Deutschland: Gilching - Ein leidenschaftlicher SammlerEine Weltreise durch Hamburg (7) - Litauen und Italien in einem CaféDonnerstag, 5. Juli 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagStück vorm Ohr abgebissen - Täter steht heute vor Gericht.Donnerstag, 5. Juli 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMode von Marcel Ostertag - Fashion-Week in BerlinHaute Couture aus Paris - Neues von Jean Paul GaultierMarianne und Michael beim Golfen - Promi-Turnier im bayerischenEgmatingDonnerstag, 5. Juli 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Grenzwertiger Asyl-Kompromiss - Bleiben nur Verlierer?Horst Seehofer bleibt Innenminister und Angela Merkel Kanzlerin. ErstStreit bis zum Äußersten, und jetzt soll alles halb so schlimmgewesen sein? Sogenannte "Transitzentren" an derdeutsch-österreichischen Grenze sollen die Lösung sein. Verträge zuLasten Österreichs will Kanzler Sebastian Kurz allerdings auf keinenFall abschließen. Kann das, was die Unionsparteien planen, in derPraxis funktionieren?Und was sagt die SPD? "Geschlossen" sollen diese Einrichtungen -anders als von der Union geplant - auf gar keinen Fall sein. Wielange wird es dauern bis zur nächsten selbst gemachtenRegierungskrise?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell