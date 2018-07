ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 4. Juli 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Ralph SzepanskiLebensretter in Meschede - Mann zieht Dreijährigen aus dem FlussDer Herr der Büffel und Pferde - Ein Hauch Wildwest in ThüringenExpedition Deutschland: Jüterbog - DDR-Motorräder und was dazugehörtMittwoch, 4. Juli 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy Ishag"Aktenzeichen XY" sucht Zeugen - Der Alster-MordMittwoch, 4. Juli 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbHaute Couture aus Paris - Neue Kollektion von ArmaniShow von Marc Cain in Berlin - Promis lieben ModeMittwoch, 4. Juli 2018, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Matthias FornoffTrumps rigorose Einwanderungspolitik - Hart an der GrenzeFlüchtlingsalltag im Niger - Die Gestrandeten von AgadezOrbáns Ungarn - Sehnsucht nach dem starken MannBrasilien und die WM - Zwischen Trauma und TräumenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell