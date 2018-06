ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Freitag, 29. Juni 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Richard David Precht, Autor und PhilosophKein Amalgam bei Kindern - Die Gesundheitsrisiken sind zu großEin Jahr "Ehe für alle" - Am 20. Juni 2017 stimmte Bundestag abBerliner WM-Superfan - Er besuchte jedes Endspiel seit 1966Freitag, 29. Juni 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldKratzer im Lack - Tipps und Tricks zum EntfernenExpedition Deutschland: Garbsen - Heidelbeeren, so weit das AugereichtAlltag auf dem Rummel - Schaustellerin DagmarFreitag, 29. Juni 2018, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Andreas WunnVor dem Treffen Merkel - Seehofer - Wie ist der Stand der Dinge?Vor dem AfD-Parteitag - Ausnahmezustand in AugsburgGerhard-Richter-Ausstellung - Große Retrospektive in PotsdamFreitag, 29. Juni 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbEmma Thompson feiert das Kino - Filmfest-Eröffnung in MünchenMelissa McCarthy im Kino - Neuer Film "How To Party With Mom"Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasFreitag, 29. Juni 2018, 23.30 UhraspekteModeration: Katty Saliè und Jo Schück"aspekte" fragt nach Ursachen der Wohnungskrise und stelltLösungsansätze vor. Welche Auswege sehen Stadtforscher, Aktivistenund Architekten? Für immer mehr Menschen ist Wohnraum in den Zentrender Städte kaum bezahlbar. Investoren aus aller Welt treiben dieMieten in die Höhe. Stichwort: "Gentrifizierung", Verdrängung derangestammten Einwohner.Als positives Beispiel für den Wohnungsmarkt gilt Wien. Selbst inzentralen Lagen stimmt die soziale Mischung der Bevölkerung, denn esgibt auch dort noch günstige Wohnungen. "aspekte" fragt, was dieBaupolitik in Wien von der deutscher Städte unterscheidet.In Freiburg besucht "aspekte" die private Initiative "MietshäuserSyndikat", die seit 35 Jahren Bewohner dabei unterstützt, ihre Häuserdem Immobilienmarkt zu entziehen, indem sie gemeinschaftlich erworbenwerden. Wie funktioniert das?"aspekte" sucht außerdem nach Wohnkonzepten der Zukunft, widmet sichdeswegen den "Tiny Houses", der Architekturbiennale in Venedig undstellt Architekturprojekte vor, die das Leben auf dem Land wiederattraktiver machen sollen.Die Moderatoren Katty Salié und Jo Schück treffen unter anderem denArchitekten David Chipperfield und den Architekturkritiker NiklasMaak.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell