ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 30. Juni 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichFreundschaftEine besondere Freundschaft - seit mehr als 25 Jahren. Christian Kenkkann wegen einer Muskelkrankheit weder laufen noch aufrecht sitzen,sein Freund Bernd Mann trägt ihn durchs Leben. Christian ist auf denLiegerollstuhl angewiesen - und auf seinen Freund, bei dem er wohnt.Ihre erste Begegnung findet in dem Krankenhaus statt, in dem Berndseinen Zivildienst absolviert. Christian ist dort Patient, seineEltern mit der Situation überfordert.Bernd berührt Christians Einsamkeit, der seine Zeit in Kliniken undInternaten verbringt. Irgendwann holt er den Freund zu sich nachHause, kümmert sich um ihn, wird nicht nur sein bester Freund,sondern auch sein Pfleger. Mit ihrer Geschichte gehen die Freunde anSchulen, wollen Berührungsängste zwischen Menschen mit und ohneBehinderung abbauen. Wir haben die beiden Freunde begleitet, underfahren, was diese besondere Freundschaft ausmacht.Sonntag, 1. Juli 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration. Andrea BallschuhMallorca - Urlaub im Wandel14 Millionen Touristen besuchten 2017 Mallorca, unter ihnen vieleDeutsche. Die Insel hat viel zu bieten: weiße Strände und schroffeBerge, uralte Olivenhaine und eine wilde Partyszene. Die SchönheitMallorcas zu bewahren, ist das Ziel der Regierung: einen sanfterenTourismus mit Gästen, die auch im Urlaub gut mit der Natur umgehen.Die Sendung zeigt, wie sich der Urlaub dort wandelt - und wie manvielleicht sogar sein Leben dort verbringen könnte.Sonntag, 1. Juli 2018, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeHeute wird es heiß im "ZDF-Fernsehgarten", denn es findet ein großerGrill-Contest statt. Drei Teams treten gegeneinander an und müssenbeweisen, wer am Ende der Meister am Rost ist.Gäste: Nick Howard, Klubbb3, Lupid, Wingenfelder, Naturally 7, Netta,Matze Knop, Ebene 7, Benoby und andere. Dazu gibt es jede MengeService rund ums Grillen. Neben diesem kulinarischen Highlight spieltauch die Fußball-WM wieder eine Rolle.