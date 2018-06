ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 28. Juni 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Mousse T., MusikproduzentSteht Deutschland im WM-Achtelfinale? - Nachbericht Südkorea -DeutschlandSonnenschutz im Sommer - Sonnencremes im TestPizza vom Grill - Eine Alternative zum SteakDonnerstag, 28. Juni 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldSammelaktionen zur WM - Lohnt sich das für den Kunden?Expedition Deutschland: Völklingen - Liebe zur Heimat und zur FamilieEine Weltreise durch Hamburg (4) - Ryan aus NeuseelandDonnerstag, 28. Juni 2018, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Andreas WunnEU-Gipfel in Brüssel - Kommt die Reform der Eurozone?Royaler Besuch in Israel - Prinz William auf großer NahostreiseRegierungserklärung von Merkel - Woche der Entscheidung für KanzlerinDonnerstag, 28. Juni 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Tage der Entscheidung - Droht das Ende der Regierung?Gäste:Daniel Günther, CDU, MP Schleswig-Holstein, CDU-PräsidiumEdmund Stoiber, CSU, Ehrenvorsitzender, früherer MP BayernAnnalena Baerbock, B'90/Grüne, ParteivorsitzendeProf. Ursula Münch, Akademie Politische Bildung TutzingStefan Aust, Herausgeber "WeltN24"Wer vom Ende der Regierung ausgehe, der sei "weltfremd", sagt HorstSeehofer. Er ist offensichtlich fest davon überzeugt, dass dieKanzlerin seine Bedingungen erfüllen wird und dass sie alle anderenEuropäer überzeugt. Am Sonntag wird es jedenfalls die CSU sein, dieAngela Merkels Leistung bewertet. "Wirkungsgleich" muss sie sein mitdem, was der Innenminister ansonsten umgehend anordnen will: dieZurückweisung schon registrierter Asylbewerber an der deutschenGrenze.Was kann Angela Merkel in Brüssel erreichen? Welchen Preis muss siedafür zahlen? Macht die CSU mit ihren Drohungen diesmal ernst, undkönnte Angela Merkel auch ohne Unterstützung aus Bayern Kanzlerinbleiben?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell