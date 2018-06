ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 27. Juni 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Matze Knop, ComedianMarcel Gurk, Fußball-FreestylerStreit bei CDU/CSU - Was genau passiert in der Union?HPV-Impfung für Jungen - Was bringt der Impfschutz?Vorbericht zum WM-Spiel - Erreichen wir die nächste Runde?Mittwoch, 27. Juni 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldFußball-WM: Wer soll spielen? - Die Tipps unserer "Bundestrainer"Expedition Deutschland: Witterda - Zum Abschalten in den WaldKüchenträume: Bibimbap - Südkoreanisches Gemüse-Reis-RezeptMittwoch, 27. Juni 2018, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Andreas WunnNach dem Koalitionsausschuss - Wie geht es weiter mit Merkel?Änderungen Paragraph 219a - Anhörung im Deutschen BundestagDeutscher Bauerntag - Die Landwirte ringen um EU-GelderMittwoch, 27. Juni 2018, 22.30 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperFußball, Frust und Vorfreude - Brasilien und die WMSex per Mausklick - Rumäniens Webcam-ModelsRechte im Aufwind - Italien und der Fascho-TourismusWie schmeckt die WM? - Eine kulinarische Reise um die WeltPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell