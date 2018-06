ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Sonntag, 24. Juni 2018, 19:25 UhrZDF spezialWahlen in der Türkei - politischer Umbruch am Bosporus?Moderation: Antje PieperDas ZDF berichtet über den neuesten Stand der Stimmenauszählung,bietet Hintergrundwissen zur wirtschaftlichen Situation der Türkeiund spricht mit der deutschen Journalistin Mesale Tolu.Erstmals finden in der Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahlenzusammen statt. Lange Zeit galt eine Wiederwahl Recep Erdogans alstürkischer Staatspräsident und damit der politische Umbau der Türkeihin zu einem Präsidialsystem als ausgemacht.Doch seitdem die Wirtschaft des Landes nach Jahren des Booms immermehr schwächelt, wittert die Opposition Morgenluft - ihreUmfragewerte steigen kontinuierlich. Am Sonntag könnte es also knappwerden für Erdogan, der seit 2014 Präsident ist. Eine Stichwahlscheint möglich und selbst ein Sieg der Opposition ist damit nichtganz ausgeschlossen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell