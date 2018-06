ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 13. Juni 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Rötger Feldmann, ComiczeichnerKlaus Büchner, MusikerSchädlinge im Garten - Tipps gegen Läuse, Rosenrost und Co.Fix-und-Foxi-Ausstellung - Oberhausen würdigt die Comic-LegendenDie neue Cebit - Die Messe hat ein neues KonzeptMittwoch, 13. Juni 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteMaulwürfe im Garten - Wie wird man sie langfristig los?Expedition Deutschland: Markgröningen - Neue Kraft durch PS-StärkeEine Weltreise durch Hamburg (1) - Zu Besuch in BrasilienMittwoch, 13. Juni 2018, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Jana PareigisGast: Jochen Breyer, ZDF-Reporter, Was ist für Sie deutsch?Tag der Immobilienwirtschaft - Die Platte lebtRussland vor der WM - Wolga, Wodka und WMMittwoch, 13. Juni 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagTötete Dachdecker Rentner mit Messer? - Heute Prozess-Beginn. MotivMordlust?Mittwoch, 13. Juni 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian Weiss25 Jahre Backstreet Boys - Neues von der BandSandra Bullock unter Frauen - Filmstart von "Ocean's Eight"Mittwoch, 13. Juni 2018, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperFrauen am Steuer in Saudi-Arabien - Schein der FreiheitDie Kim-Show - Nordkoreaner als TV-StarsWM an der Wolga - Fußballfest in RusslandPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell